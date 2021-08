La star de Good Girls, Mae Whitman, vit sa vérité. Lundi, Whitman s’est rendue sur Twitter pour révéler qu’elle s’identifie comme pansexuelle, par PEOPLE. Whitman a partagé cette information tout en faisant l’éloge de son émission The Owl House, qui a récemment présenté deux des personnages, Luz et Amity, devenant enfin des petites amies. Whitman exprime le personnage Amity.

Whitman a écrit sur Twitter qu’elle était très reconnaissante de faire partie d’un programme comme The Owl House. Elle a continué à écrire qu’il est particulièrement important pour elle de faire partie d’un programme aussi inclusif car elle est pansexuelle. La star de Good Girls a écrit, à côté d’un sketch de Luz et Amity, “Etant moi-même pansexuelle, j’aurais aimé avoir des personnages aussi incroyables comme Amity et Luz dans ma vie quand je grandissais.” L’acteur a terminé son tweet en écrivant que la représentation queer est “aussi importante” et a exhorté le monde à “continuer comme ça”.

Je prends juste un moment pour dire que je suis TRÈS fier d’être ne serait-ce qu’une petite partie d’un spectacle comme The Owl House. Étant moi-même pansexuel, j’aurais aimé avoir des personnages aussi incroyables comme Amity et Luz dans ma vie quand je grandissais. La représentation queer est si importante :,) continuez comme ça ! #LHO pic.twitter.com/B3C71c24aN – mae whitman (@maebirdwing) 16 août 2021

Whitman s’est ouvert encore plus sur le sujet dans un tweet ultérieur. L’acteur a clarifié sa définition du pansexuel et a inclus encore plus d’informations à ce sujet afin que ses fans puissent être pleinement informés. Elle a écrit : « Je sais que les gens ne connaissent peut-être pas ce que signifie pansexuel ; pour moi, cela signifie que je sais que je peux tomber amoureuse de personnes de tous les genres. C’est le mot qui me convient le mieux. [rainbow emoji] et je suis fier+heureux de faire partie de la communauté Bi+. » De plus, Whitman a inclus un lien vers la page Accelerating Bi+ Acceptance de GLAAD.

Ce n’est pas la première fois que Whitman parle de sa sexualité. En 2014, elle a participé à une interview avec Glamour au cours de laquelle elle a expliqué qu’elle trouvait différents types de personnes attirantes. Elle a commencé: “J’aime juste les gens. J’aime tout le monde. Je vois tellement de potentiel merveilleux chez tous ceux que je rencontre, et il y a toujours quelque chose à apprendre.” L’alun de Parenthood a poursuivi: “Je pense que les filles sont attirantes, je pense que les garçons sont attirants, je pense que les personnes âgées sont attirantes, je pense que les jeunes le sont – j’apprécie tout et tout le monde.”