La star de «Good Morning America» quitte son studio au milieu de la flambée de COVID-19

Ginger Zee prend des précautions au milieu de la dernière augmentation des cas de COVID avec la variante omicron. La météorologue de Good Morning America a annoncé mardi qu’elle travaillerait à l’extérieur du studio pendant un certain temps après la hausse inquiétante des cas à New York en particulier.

« Sortez du studio pour vous assurer que tout le monde reste en sécurité pendant la dernière vague », a déclaré Zee en légende d’un selfie partagé sur Instagram. « J’espère que vous allez tous bien et en bonne santé ce mardi matin ! Au milieu des années 20 où je suis… » Lorsqu’un adepte lui a demandé si elle se dirigeait « de retour au sous-sol », Zee a répondu que « le sous-sol a disparu depuis longtemps mais peut encore utiliser l’extérieur. » La rédactrice en chef de l’unité climat d’ABC News a également répondu à un adepte qui l’accusait de « semer la peur » en prenant des précautions. « Je suis en train de suivre mes entreprises qui me demandent de quitter le studio », a-t-elle répondu. « Ça ne fait de mal à personne. »

Good Morning America est l’un des nombreux spectacles en direct à changer les opérations à la suite de la vague. La finale de Bachelorette de mardi sur ABC manquait visiblement de l’un de ses hôtes, Tayshia Adams, qui ne s’est pas rendu à l’enregistrement en direct à Los Angeles « par prudence » après avoir été exposé à la variante omicron à New York.

FOX a également annulé la diffusion en direct prévue de son spécial du Nouvel An, Toast & Roast 2022, avec Ken Jeong et Joel McHale, ainsi que des performances en direct d’Imagine Dragons, Maroon 5, Billy Idol, Pink et Trace Adkins. « Bien que nous soyons confiants dans les protocoles de santé et de sécurité pour le réveillon du Nouvel An de FOX Toast & Roast 2022, la vitesse récente de la propagation des cas Omicron a rendu impossible la production d’un spécial en direct à Times Square qui répond à nos normes », le réseau a déclaré mardi dans un communiqué.

« Nous n’irons pas de l’avant avec le Toast & Roast 2022 du réveillon du Nouvel An de FOX à New York. La santé et la sécurité de nos acteurs et de nos équipes ont toujours été et continueront d’être de la plus haute importance. Programmation de remplacement pour le réveillon du Nouvel An. sur FOX sera annoncé dans les prochains jours », poursuit le communiqué.

Le spectacle de Noël du Radio City Music Hall avec les Rockettes a également été récemment annulé pour le reste de la saison en raison de COVID et l’épisode du week-end dernier de Saturday Night Live a été diffusé avec principalement des segments préenregistrés, des membres de la distribution minimaux et aucune performance musicale en direct ou public.