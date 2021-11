La star de Grey’s Anatomy, Scott Speedman, a accueilli son premier enfant avec sa petite amie Lindsay Rae Hoffman le 26 octobre. Speedman a partagé la nouvelle sur son compte Instagram à côté d’adorables photos avec sa nouvelle fille. « Pfeiffer Lucia Speedman », a-t-il écrit. « Né à la maison le 26/10/21. En admiration devant ma copine [Lindsay Rae Hoffman]. Admiration. »

Hoffman a également partagé des photos intimes en noir et blanc sur son propre compte documentant les premiers jours de Pfeiffer. « Pfeiffer, pour que son cœur se sente toujours connecté à la nature et à la mer et Lucia, qu’elle soit pour toujours notre petite » lumière « », a-t-elle écrit, expliquant la signification du nom de sa fille.

Speedman, qui a joué dans la troisième saison de You et est actuellement un habitué de Grey’s Anatomy, a expliqué en octobre qu’il était « à quelques secondes » d’accueillir son premier enfant. « Tous les jours maintenant », a déclaré la star de Felicity. « Alors je vérifie mon téléphone tout le temps quand je suis absent et tout ça. » Speedman, qui sort avec Hoffman depuis 2017, a révélé que sa partenaire prévoyait d’accoucher à la maison. . « C’est une expérience assez étrange, je ne vais pas mentir. »

Speedman a également parlé de faire la transition vers des séries régulières sur Grey’s Anatomy, où il courtise actuellement Meredith Gray d’Ellen Pompeo et le fandom enragé qui l’accompagne. « Il y avait beaucoup d’opinions », a-t-il plaisanté. « [The cast and crew] m’a prévenu que les fans sont entre guillemets « très passionnés ». Ma copine me montrait des trucs sur Twitter, et tout était très positif, [but the Grey’s Anatomy Instagram page] était comme Shelley Long dans The Shining trouvant l’écriture de Jack Nicholson. C’était juste, genre, 12 000 commentaires de, vous savez, des diatribes contre moi. Tout en majuscules, ‘Non, non, non.’ Ils ont leurs propres idées sur qui elle veut être. »