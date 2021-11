La star de « Grey’s Anatomy », Ellen Pompeo, a absolument détesté une scène particulière dans les premiers jours de l’émission

Ellen Pompeo est connue pour dire ce qu’elle pense, et dans le dernier épisode de son podcast, Tell Me, elle a parlé à l’ancienne Bachelorette Rachel Lindsay d’une scène préférée des fans des premiers jours de Grey’s Anatomy qu’elle détestait. Dans la saison 2, l’arrivée d’Addison (Kate Walsh) à travers la relation de Meredith avec Derek (Patrick Dempsey) dans le chaos, créant un triangle amoureux et incitant Meredith à prononcer un discours suppliant Derek de la choisir plutôt que sa femme.

« Votre choix ? C’est simple : elle ou moi », dit Meredith à Derek dans la scène. « Et je suis sûr qu’elle est vraiment géniale. Mais, Derek, je t’aime. Dans un très, très grand semblant d’aimer tes goûts musicaux, laisse-toi manger le dernier morceau de gâteau au fromage, tiens une radio au-dessus de ma tête devant ta fenêtre , façon malheureuse qui me fait te détester, t’aimer. Alors choisis-moi. Choisis-moi. Aime-moi. » Selon Pompeo, jouer la scène l’a fait « hurler les yeux », et non pour les raisons pour lesquelles les fans ont pleuré.

« Quand j’ai lu cette scène, j’ai été horrifiée », a-t-elle déclaré. « Alors, je vais mendier un homme? … Je hurle, mais pas pour les raisons de la scène. Je hurle parce que j’étais comme, je ne peux pas croire que je suis sur La télé suppliant un homme de m’aimer. » Pompeo a expliqué qu’elle avait récemment réexaminé la scène après que sa fille de 12 ans, Stella, l’ait découverte sur TikTok.

« Ma fille m’a dit : ‘Pourquoi as-tu supplié un homme de t’aimer ?’ Et j’étais comme, eh bien louez Jésus qu’elle me pose cette question et que sa tête soit déjà à la bonne place à 12 ans », a déclaré Pompeo. « Mais, qu’est-ce que je dis? Et puis je me suis dit: » Je n’ai pas écrit ça. Je ne voulais pas le faire. « » Cependant, Pompeo a reconnu pourquoi il était devenu si populaire au fil des ans. « Chaque femme sait ce que cela fait. Nous voulons que l’homme nous choisisse. Mais pourquoi ? Pourquoi faisons-nous ça ? » elle a demandé.

Pompeo s’est également inspiré de l’expérience de Lindsay pour poser une question similaire, montrant la franchise de sa signature. « Pourquoi les femmes vont-elles à The Bachelor et se mettent-elles dans une situation où il y a de très bonnes chances que vous soyez humilié à la télévision nationale? » elle a dit. « Et avoir un mec, dont le pantalon est probablement trop serré, choisir une autre femme ?