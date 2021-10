La star de ‘Halloween Kills’, Jamie Lee Curtis, canalise sa mère Janet Leigh à la première en portant le costume ‘Psycho’

Jamie Lee Curtis rend hommage à sa mère.

Mardi, l’actrice de 62 ans est apparue à la première de « Halloween Kills » – sur le thème des costumes – habillée comme l’un des personnages emblématiques de sa mère.

La mère de la star, Janet Leigh, était une icône de l’horreur à part entière et était peut-être mieux connue pour son apparition dans « Psycho » d’Alfred Hitchock en 1960 sous le nom de Marion Crane.

Curtis a honoré sa mère en copiant l’un des looks de Leigh du film.

L’actrice a enfilé une robe boutonnée bleu poudré avec des talons noirs et un sac assorti. Pour compléter le look, Curtis portait une courte perruque blonde et portait un rideau de douche ensanglanté.

Jamie Lee Curtis a rendu hommage à sa mère Janet Leigh en se déguisant en son personnage « Psycho » lors de la première de « Halloween Kills ». (Photo par Amy Sussman/.)

Avant la première du film, l’actrice a partagé une photo d’elle en costume sur Instagram.

« Honorer ma mère dans TOUT son sanglant… je voulais dire la gloire ! » a-t-elle plaisanté en légende. « PREMIÈRE FÊTE ! »

Plusieurs célébrités ont exprimé leur adoration pour le look hommage.

« Vous êtes un génie du retournement ! » Jennifer Gray a écrit.

Alors que la tenue était un hommage à sa mère, c’est la représentation de Leigh par Scarlett Johansson dans ‘Hitchcock’ qui a appris à Curtis que la robe était bleue. (Photo de Jon Kopaloff/WireImage)

« C’est la plus grande chose que j’aie jamais vue », a ajouté Amy Landecker.

Mariel Hemingway a écrit : « Tellement tellement tellement bien.

« J’honore ma belle défunte maman, Janet Leigh, mais … c’est un peu plus méta que ça », a déclaré Curtis à Entertainment Tonight lors de la première. « Je vais en fait incarner Scarlett Johansson dans le rôle de Janet Leigh dans le film » Hitchcock « . Donc c’est méta parce que nous n’avons jamais su de quelle couleur était la robe de Janet Leigh parce que c’était un film en noir et blanc. »

Janet Leigh dans « Psycho ». (Photo de Sunset Boulevard/Corbis via .)

Curtis a déclaré que « Hitchcock » lui avait appris que la robe était en fait bleue et a ajouté qu’elle avait soulevé le rideau sanglant pour ne pas être confondue avec une femme au foyer des années 1950.

« C’est en fait assez collant et ça tache », a déclaré l’actrice à propos du faux sang. « Voici mon secret pour ceux que ça intéresse : du savon à vaisselle. Comme un bon savon à vaisselle va effectivement sortir du faux sang. »

« Halloween Kills » sortira en salles et Peacock le 15 octobre.