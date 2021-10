La star de ‘Halloweentown’ révèle sa déception après avoir été refondue dans la suite

Avec Halloween qui approche à grands pas, les gens reviennent aux classiques effrayants afin de se mettre dans l’esprit des vacances. La génération Y a tendance à revenir est le Disney Channel Original Halloweentown et ses trois suites, qui sont toutes diffusées sur Disney +. Avec Debbie Reynolds et Kimberly J. Brown, Halloweentown est sorti en 1998 et a raconté l’histoire de Marnie Piper, une jeune fille qui découvre qu’elle est secrètement une sorcière.

Halloweentown a fini par engendrer trois suites, mais les fans ont été décontenancés lorsque le rôle de Marnie a été refondu dans le dernier volet Return to Halloweentown, remplaçant Brown par l’actrice Sara Paxton. Bustle a revu cette décision, pointant du doigt une vidéo YouTube de 2013 de Brown où elle a révélé qu’elle était déçue de ne pas être invitée à nouveau pour le quatrième film et que les allégations de conflit d’horaire étaient fausses. Alors qu’on pensait à l’origine qu’elle était occupée à tourner le film d’horreur Big Bad Wolf, Brown a fermé cela, disant qu’elle n’était « pas vraiment sûre » pourquoi elle avait été refondue après trois films.

« Certaines personnes ont dit qu’elles avaient entendu dire que je travaillais sur quelque chose, ce qui n’était pas le cas à l’époque », a expliqué Brown. « J’étais disponible et prêt à le faire et je leur avais parlé de la possibilité de le faire, mais Disney a décidé d’aller dans une direction différente et de refondre le rôle. C’est donc vraiment tout ce que je sais sur la situation. »

Malgré la fin malheureuse, Brown a toujours beaucoup d’amour pour la franchise et sort même avec son costar d’Halloweentown II: Kalabar’s Revenge Daniel Kountz. « J’aime Marnie et tout ce qu’elle représente, alors je suis vraiment heureux quand les gens me disent à quel point elle comptait pour eux », a déclaré Brown à MTV en 2015. « Marnie a toujours su qu’il y avait quelque chose de différent chez elle, et quand elle l’a fait. découvrir sa magie, elle voulait savoir tout ce qu’elle pouvait et vraiment vivre pleinement dans cela et être elle-même. Elle était juste toujours très cool de cette façon. J’ai admiré sa détermination et son sens de l’humour et sa volonté de prendre sa famille héritage. Qui ne voudrait pas piloter un balai et faire apparaître les choses comme par magie ?… J’ai adoré que nous ayons pu la voir découvrir comment être une adolescente mais aussi comment être une sorcière en même temps. «