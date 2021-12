La star de « Happy Days » Henry Winkler partage un message émouvant pour les victimes de tornades mortelles

Le célèbre acteur Henry Winkler a partagé un message de sympathie pour les personnes touchées par la séquence meurtrière de tornades de ce week-end. La star de Happy Days a retweeté un clip de séquences aériennes montrant la destruction autour de Mayfield, Kentucky. Il a écrit : « À VOUS TOUS, dont les vies ont été déchirées, nous pensons [of] et prier [for] toi et les tiens. »

Le tweet de Winkler a renvoyé à une vidéo du photojournaliste Brandon Clement téléchargée samedi, ainsi qu’à un commentaire du spécialiste de l’information par câble Yamiche Alcindor. Tous les messages ont accumulé des commentaires choquants et des messages de sympathie un peu comme ceux de Winkler. L’acteur n’a rien publié d’autre sur les tornades au cours du week-end, mais de nouvelles images ont continué à sortir, y compris des scènes horribles du sol.

A VOUS TOUS , dont les vies ont été déchirées , nous pensons si et vous prions vous et les vôtres https://t.co/qJvZ6QeEjF – Henry Winkler (@hwinkler4real) 11 décembre 2021

Des tornades ont ravagé six États de vendredi à samedi – Arkansas, Illinois, Kentucky, Missouri, Mississippi et Tennessee. Selon un rapport de CNN, plus de 100 personnes seraient mortes dans le Kentucky au moment d’écrire ces lignes, avec au moins 80 décès confirmés à ce jour. Le gouverneur Andy Beshear est apparu sur CNN dimanche matin pour discuter du plan de relance.

« Je sais que les gens peuvent voir les visuels, mais cela continue sur 12 pâtés de maisons ou plus dans certains de ces endroits. Et cela va nous prendre du temps », a-t-il déclaré. « Vous pensez que vous feriez du porte-à-porte pour vérifier les gens et voir s’ils vont bien. Il n’y a pas de portes. La question est, est-ce que quelqu’un est dans les décombres de milliers et de milliers de structures ? Je veux dire, c’est dévastateur . »

Bien sûr, les dégâts de la tornade en eux-mêmes ne sont pas tout le problème. Plus de 50 000 personnes au Kentucky n’auraient pas d’électricité, laissant certaines sans chauffage et sans moyen de stocker de la nourriture en toute sécurité au milieu de leurs communautés dévastées.

Cela résume à peu près tout en :19. #Mayfield #MayfieldTornado #KyWx #WX pic.twitter.com/IcPL4XGtPS – WxChasing- Brandon Clement (@bclemms) 11 décembre 2021

Alors que les efforts de sauvetage et de secours commençaient, la principale administratrice de la FEMA, Deanne Criswell, est également apparue sur CNN dimanche pour avertir que ces types de tempêtes sont « notre nouvelle norme » en raison du changement climatique.

« Cela va être notre nouvelle normalité », a déclaré Criswell sans ambages à propos de la tendance aux catastrophes naturelles. « Les effets que nous constatons du changement climatique sont la crise de notre génération. Nous déployons beaucoup d’efforts à la FEMA pour travailler avec les communautés afin de réduire les impacts que nous constatons de ces événements météorologiques violents et aider à développer l’ensemble du système projets qui peuvent aider à protéger les communautés.

La recherche scientifique sur la corrélation entre le changement climatique et les tornades n’est pas aussi approfondie que les liens entre le changement climatique et d’autres catastrophes naturelles comme les ouragans, les sécheresses et les inondations. Pourtant, la question de division a dominé la conversation sur les réseaux sociaux ce week-end.