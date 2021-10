La star de ‘Harold & Kumar’, Kal Penn, révèle une relation et des fiançailles de 11 ans

L’acteur et comédien Kal Penn est sorti en tant que membre de la communauté LGBTQ+ lors de la tournée de presse pour ses nouveaux mémoires You Can’t Be Serious. La star de Harold & Kumar ne s’est pas appliqué d’étiquette comme « gay » ou « bisexuel », mais a révélé qu’il entretenait une relation amoureuse avec son partenaire Josh depuis 11 ans maintenant. Il a également partagé la nouvelle passionnante que lui et Josh se sont fiancés et qu’ils se marieront bientôt.

Penn a révélé avoir porté la bonne nouvelle au public ce week-end dans une interview sur CBS Sunday Morning, mais il a également précisé que cela n’avait pas nécessairement été un secret pendant tout ce temps. Dans un suivi avec PEOPLE plus tard dans la journée, il a déclaré: « J’ai toujours été très public avec tous ceux avec qui j’ai personnellement interagi. Que ce soit quelqu’un que je rencontre dans un bar, si Josh et moi sommes sortis ou nous ‘ tu parles à des amis. » Il a dit que, pour la plupart, il avait gardé cette partie de sa vie pour lui pour le bien de Josh et de sa famille, qui n’aiment pas les projecteurs.

« Je suis vraiment ravi de partager notre relation avec les lecteurs. Mais Josh, mon partenaire, mes parents et mon frère, quatre personnes dont je suis le plus proche dans la famille, sont assez calmes », a-t-il déclaré. « Ils n’aiment pas l’attention et évitent les feux de la rampe. »

Le nouveau livre de Penn n’est pas seulement une histoire de coming-out, bien sûr – il passe par son enfance et ses premières aspirations à Hollywood, y compris ses premiers souvenirs conscients du racisme dans les médias et ses premières tentatives pour y remédier avec son propre travail. Il comprend également des histoires de son travail à la Maison Blanche pour l’administration Obama, et d’autres anecdotes inédites de sa vie.

Quant à sa vie amoureuse, Penn a déclaré qu’il souhaitait la partager avec ses fans et espère que cela éclairera le processus de toute une vie pour découvrir sa sexualité. Il a déclaré que le livre « inclut ma vie amoureuse avec Josh et la façon dont nous nous sommes rencontrés, cela inclut mes parents, dans la mesure où je suis prêt à partager des histoires sur leur éducation. C’était donc la chose la plus importante pour moi. Je voulais mon histoire être authentique de mon point de vue et raconté d’une manière qui vous donne l’impression de vraiment me connaître. »

Pour ceux qui se demandent s’il y a eu un drame avec la découverte de soi de Penn, il a dit qu’il n’y avait rien de tel dans le livre. Il a déclaré: « Je sais que cela semble plaisant, mais c’est vrai: lorsque vous avez déjà dit à vos parents indiens et à la communauté sud-asiatique que vous avez l’intention de devenir acteur pour gagner votre vie, vraiment toutes les conversations qui suivent sont super faciles. Ils sont juste comme, ‘Ouais, d’accord.’ Je me suis senti très soutenu par tout le monde. C’est une chose merveilleuse. Je sais que tout le monde a des expériences différentes avec cela et je me sens vraiment très chanceux. «

« J’ai découvert ma propre sexualité relativement tard dans la vie par rapport à beaucoup d’autres personnes », a-t-il poursuivi. « Il n’y a pas de chronologie sur ce genre de choses. Les gens découvrent leur s-out à différents moments de leur vie, donc je suis content de l’avoir fait quand je l’ai fait. »

Le livre de Penn, You Can’t Be Serious, sera disponible partout le mardi 2 novembre. Vous pouvez le précommander dès maintenant aux formats papier, numérique et audio.