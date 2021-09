La star de Harry Potter, Daniel Radcliffe, explique comment les gens réagissent lorsqu’ils découvrent qu’il a plus de 30 ans maintenant

Bien qu’il ne soit probablement pas très agréable pour les gens de ressembler à un détraqueur qui leur suce la vie lorsque votre âge est révélé, il est en fait très logique que les fans réagissent au fait que Daniel Radcliffe ait plus de 30 ans. Fans d’Harry Potter, Radcliffe représente leur enfance. Pensez-y de cette façon : c’est un fait qu’il est maintenant plus proche de 50 ans qu’il ne l’est d’être un étudiant de première année à Poudlard (dans la vraie vie, même pas seulement dans la chronologie des événements de JK Rowling). C’est un fait qui me fait tomber l’estomac à la simple pensée. Pourtant, même si cela fait mal de savoir que les fans de Daniel Radcliffe et d’OG Harry Potter ont tous deux déjà dépassé la trentaine ou approchent de la trentaine, cela devrait être une consolation que la trentaine n’est même pas proche de l’âge.