La star de HBO vaccinée Bill Maher testée positive pour le virus, annule l’émission de cette semaine ⋆ .

L’enregistrement de vendredi du talk-show HBO «Real Time with Bill Maher» a été annulé après que le test hebdomadaire PCR de l’hôte vacciné est revenu avec des résultats positifs.

L’artiste de 65 ans, asymptomatique, a tweeté jeudi que depuis 1993, il n’avait jamais manqué un épisode de l’émission précédente «Politiquement incorrect» ou celle-ci, et a déploré que sa séquence se termine.

«L’enregistrement du vendredi 14 mai de Real Time avec Bill Maher a été annulé. Bill a été testé positif lors des tests PCR hebdomadaires du personnel pour le COVID. Il est entièrement vacciné et, par conséquent, est asymptomatique et se sent bien. La production en temps réel a pris toutes les précautions en suivant les directives du COVID CDC », a déclaré une porte-parole de HBO à Deadline.

Le spectacle de Maher en est actuellement à sa 19e saison et a été le premier grand spectacle à relancer le public en direct en septembre.

Selon les Centers for Disease Control and Prevention, la percée vaccinale de Maher est et attendue chez certaines personnes vaccinées. D’autres personnes vaccinées de haut niveau ont également récemment été testées positives, notamment huit membres de l’équipe de baseball des Yankees de New York qui étaient entièrement vaccinés.

Lien source