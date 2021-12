La star de HGTV fiancée à l’ex de LeAnn Rimes

Félicitations pour la star de HGTV Sabrina Soto et le chef Dean Sheremet. PEOPLE a rapporté que le couple avait annoncé ses fiançailles mardi. Le nom de Sheremet pourrait être familier à tous les fans de LeAnn Rimes, car il était auparavant marié à la chanteuse depuis sept ans.

Mardi, Soto et Sheremet ont partagé la bonne nouvelle avec leurs abonnés Instagram. La star de HGTV, qui est apparue sur des projets tels que Trading Spaces et Ty Breaker, a posté deux photos de leurs fiançailles. Le premier présentait sa superbe bague en diamant, accompagnée d’un anneau en or rose. Sur la photo suivante, elle et Sheremet ont posé pour un selfie. La star de Get It Sold a placé sa main sur la poitrine de son partenaire pour montrer son bling pour la caméra. Elle a sous-titré le message avec un simple: « J’ai dit absolument. »

Sheremet a posté les mêmes photos sur son propre compte Instagram. À côté des images, il a partagé une belle légende et a indiqué qu’il avait posé la question le jour de l’anniversaire de Soto. Il a écrit : « Joyeux anniversaire SABRINA ! J’ai hâte de continuer à construire notre belle famille. Atlas et moi avons de la chance de t’avoir. (Elle a dit absolument). » On ne sait pas quand le couple a commencé à sortir ensemble. Cependant, PEOPLE a souligné qu’ils avaient commencé à partager des photos les uns des autres sur leurs pages Instagram respectives en juillet dernier.

Soto était auparavant en couple avec Steve Grevemberg, avec qui elle partage sa fille de six ans, Olivia. Le couple s’est séparé en août 2020, la star de HGTV s’ouvrant sur la rupture sur Instagram. Elle a écrit qu’ils étaient « des amis proches » après la séparation et a ajouté: « Maintenant, je suis tellement heureuse d’être coparentale ensemble. Je suis également ravie qu’Olivia puisse être avec deux parents qui s’entendent et rient beaucoup. »

Quant à Sheremet, il partage son fils de trois ans Atlas avec son ex-fiancée, la cinéaste Vanessa Black. Il était également en couple avec Sarah Silver, dont il a divorcé en 2016. Sa relation la plus médiatisée était avec Rimes. Sheremet et Rimes se sont séparés après l’annonce de la nouvelle qu’elle avait une liaison avec sa co-vedette mariée de Northern Lights, Eddie Cibrian. Les deux ont finalisé leur divorce en 2009 après sept ans de mariage. Rimes allait plus tard épouser Cibrian en 2011 et ils sont toujours ensemble à ce jour.