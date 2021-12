La star de Hollyoaks, Jorgie Porter, est fiancée à son petit ami Ollie Piotrowski

Jorgie Porter a partagé des nouvelles de ses fiançailles sur les réseaux sociaux (Photo: Lime Pictures)

La star de Hollyoaks, Jorgie Porter, a ravi les fans et les co-stars en apprenant qu’elle était fiancée à son petit ami Ollie Piotrowski.

L’actrice, qui incarne Theresa McQueen dans le feuilleton de Channel 4, a partagé l’heureuse annonce sur les réseaux sociaux dimanche soir (5 décembre).

La femme de 33 ans a montré sa bague de fiançailles en un clin d’œil sur sa page Instagram, alors que le beau Ollie l’embrasse sur la joue.

‘OMG’, a-t-elle sous-titré l’image, ajoutant un emoji en anneau.

Les co-stars de Jorgie étaient aux anges pour elle, avec Kieron Richardson – qui incarne Ste Hay – écrivant : « Je suis déjà en train de planifier la fête. félicitations @olliepiotrowski ms jp à mrs j.’

La star de Mandy Richardson, Sarah Jayne Dunn, a également ajouté ses félicitations en postant: « ARGHHHH FÉLICITATIONS. les meilleures nouvelles.’

Stephanie Waring, qui joue Cindy dans le feuilleton, a écrit : » Félicitations à vous deux !!! Wow!!! Tellement heureux pour vous ! », tandis que l’actrice de DS Cohen Ariana Fraval a commenté : « Ahhh wow. félicitations ma belle !!’

Jorgie, 33 ans, a révélé le mois dernier qu’elle avait fait une fausse couche avec des quadruplés.

Elle avait auparavant exclu d’avoir des enfants, mais sept mois après avoir rencontré son petit ami promoteur immobilier Ollie, elle a changé d’avis.

Après avoir arrêté ses mesures de contrôle des naissances, elle a découvert en quelques semaines qu’elle était enceinte.

Elle a commenté dans le magazine The Sun’s Fabulous : » La fausse couche est toujours un sujet tabou, mais en s’exprimant, c’est un moyen de faire face et d’aider les autres femmes à se rendre compte qu’elles ne sont pas seules.

« Depuis que c’est arrivé, quelques femmes au travail ont fait des fausses couches et je les ai prises à part et je suis partie : « Moi aussi. Je comprends. » C’est bien de parler.

