La star de « Home Alone » a des flics appelés à l’hôtel après un incident

Il semble que Buzz McCallister du classique de vacances bien-aimé Home Alone puisse parfois être un fauteur de troubles dans la vraie vie. Devin Ratray, qui a joué le rôle du frère aîné de Macaulay Culkin dans les deux premiers films, a fait appeler des flics dans sa chambre d’hôtel après qu’une dispute avec sa petite amie ait dégénéré. Des sources policières ont déclaré à TMZ qu’elles avaient été appelées dans un Hyatt près du centre-ville d’Oklahoma City plus tôt cette semaine pour une dispute conjugale entre Ratray et sa petite amie. Selon le représentant de l’acteur, Ratray et la femme se sont disputés verbalement. Rien n’est devenu physique mais les choses allaient si mal entre les deux qu’ils ont décidé de se séparer.

Le représentant n’a pas expliqué sur quoi portait l’argument. Selon la police, une fois arrivés et apaisés la situation, Ratray et les femmes ont choisi de se séparer pour la soirée. Elle a réservé une chambre séparée.

Ratray est surtout connu pour avoir tourmenté son frère Kevin (Culkin) dans le film. Il y a eu plusieurs films depuis les deux premiers versements, dont aucun ne présente McCallister. Mais Ratray a récemment déclaré à People Magazine que trois était un projet de réunion possible en préparation. On ne sait pas encore où ils en sont dans le processus de réunion.

« Ils ont planifié une réunion en ligne et tout récemment, comme il y a quelques jours, je suis entré sur leur fil de discussion sur Messenger, et j’ai essayé de suivre Jed Cohen et Diana. [Rein] et Terrie [Snell] et Angela Goethals et Hillary Wolf », a déclaré Ratray, 44 ans, à la publication. « La famille se déplace de son propre chef pour se réunir », a-t-il ajouté. « Alors, qui sait ce qui va se passer à l’avenir ? » Ratray est dans le nouveau film Home Sweet Home Alone dans son rôle de Buzz.

Il s’est également entretenu avec People sur l’héritage du film, plus de 30 ans après sa sortie. « Ce film est devenu un héritage et a affecté les familles depuis plus d’une génération. Les parents montrent aux enfants, les enfants montrent aux petits-enfants quelque chose dont je faisais partie », a-t-il déclaré. « Je ne sais pas à quoi ressemble la vie sans Home Alone, depuis que je viens d’avoir 13 ans. Je me suis rendu compte que ce film, c’est plus grand que moi. C’est plus grand que l’ego de n’importe quel acteur. en famille — dans leur conscience. »

L’engouement autour du film et de ses stars monte toujours en puissance à cette période de l’année. La célèbre maison dans laquelle vivait la famille McCallister est désormais disponible à la location sur Airbnb. les fans du film peuvent louer la résidence Winnetka, Illinois pour un séjour de 25 $.