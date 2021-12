La star de « Home Alone » Devin Ratray arrêtée pour violence domestique

Il semble que la star de Home Alone, Devin Ratray, se soit retrouvée sur la liste des méchants ce Noël. L’acteur a été condamné pour violence domestique le mercredi. Le 22 décembre pour un incident survenu à Oklahoma City le 10 décembre avec son ex-petite amie. Les flics ont été appelés dans un hôtel du centre-ville où le couple séjournait après que les deux auraient eu un échange verbal houleux qui est devenu physique. À l’époque, la femme a quitté leur chambre commune et en a réservé une séparée, expliquant qu’ils avaient récemment rompu après une bagarre. Maintenant, la femme accuse Ratray de l’avoir battue.

Selon le rapport de police obtenu par TMZ, affirmant que Ratray, qui a joué le rôle du frère aîné de Macaulay Caulkin dans le classique de Noël, est devenue violente avec elle dans une chambre d’hôtel après une soirée en ville. Elle a dit aux flics que Ratray l’avait poussée, lui a donné un coup de poing au visage et a pressé ses mains contre sa gorge et sa bouche.

Ratray s’est rendu après l’émission d’un mandat d’arrêt. Sa photo d’identité est diffusée sur les blogs. Ratray a été condamné pour coups et blessures par strangulation, ce qui est un crime. Il a également été condamné pour délit de violence conjugale. Il a été libéré sous caution de 25 000 $ dans les 15 minutes qui ont suivi son arrestation et a posé pour la photo d’identité.

Le passage à tabac décrit dans le rapport est brutal, mais encore plus troublant est le fait que Ratray aurait dit à son ex tout en la battant : « C’est comme ça que tu meurs ». La femme a également déclaré à la police que Ratray était extrêmement ivre au moment de l’incident et qu’il avait bu des dizaines de verres et s’était fâché contre elle après qu’elle eut distribué gratuitement des photos dédicacées de lui aux fans.

La femme semblait également avoir de multiples blessures causées par les coups, notamment des ecchymoses et des marques sur le visage. Le représentant de Ratray avait auparavant eu un contact physique avec la femme, affirmant qu’ils s’étaient disputés et avaient rompu.

Ratray est de retour sous les projecteurs ces derniers temps en raison du nouveau film Disney + Home Alone Again. Dans le film, il reprend son rôle de Buzz McCallister, une offre de la police locale appelée pour enquêter sur un enfant laissé seul à la maison pour les vacances, ce que sa famille a bien sûr vécu deux fois dans le film original et le suivi de 1992.