La star de « Home Alone » Devin Ratray arrêtée pour violence domestique dans l’Oklahoma, libérée sous caution

L’acteur de « Home Alone » Devin Ratray a été arrêté mercredi dans l’Oklahoma pour violences conjugales.

Un représentant du service de police d’Oklahoma City a confirmé à Fox News que l’acteur de 44 ans « s’était rendu et avait été traité et libéré » mercredi.

L’acteur a été arrêté pour violence domestique après un incident plus tôt dans le mois. Il a été arrêté pour un chef de coups et blessures au foyer par strangulation et un autre chef de coups et blessures au foyer, selon les dossiers en ligne.

La caution de Ratray a été fixée à 25 000 $.

Devin Ratray a été arrêté pour violence domestique après s'être rendu mercredi dans l'Oklahoma.

Selon le média local KFOR, l’acteur était en ville pour participer à une convention de Noël du 4 au 5 décembre avec sa petite amie.

La petite amie aurait déclaré aux autorités que Ratray avait bu une bouteille de vin et plus de 10 coups d’alcool à deux endroits différents. Les deux se seraient disputés dans un bar lorsque Ratray s’est fâché que sa petite amie n’ait pas facturé une paire de fans pour des cartes d’autographes.

Ils ont finalement continué leur dispute dans leur chambre d’hôtel et Ratray aurait poussé sa petite amie sur leur lit, plaçant une main sur sa gorge et une autre sur sa bouche alors qu’il aurait appliqué une pression.

Ratray a été libéré sous caution de 25 000 $.

« C’est comme ça que tu meurs », aurait dit Ratray à sa petite amie, selon un rapport des autorités obtenu par la KFOR.

« [The] la victime a eu du mal à respirer pendant qu’elle était étranglée et pendant que la main de l’accusé était sur sa bouche », indique le rapport.

Finalement, la petite amie, qui a eu du mal à crier à l’aide, a mordu la main de Ratray, selon les rapports. Il a cessé de l’étouffer mais l’aurait frappée au visage à ce moment-là, selon le point de vente.

La petite amie a ensuite quitté la pièce mais serait revenue chercher ses effets personnels. À son retour, Ratray aurait poussé sa petite amie contre un bureau.

Ratray est surtout connu pour son apparition dans les films « Home Alone ».

La KFOR rapporte que la femme a subi plusieurs blessures après l’incident, notamment des ecchymoses sous l’œil gauche, des marques sous l’œil droit, des marques au-dessus du côté gauche de la lèvre supérieure, une contusion sur la poitrine et une douleur au bras droit.

Fox News a contacté les représentants de Ratray pour commentaires.

Ratray est surtout connu pour son apparition dans « Home Alone » et « Home Alone 2: Lost in New York » dans le rôle de Buzz, le frère aîné de Kevin McCallister de Macaulay Culkin. Ratray a brièvement repris son rôle pour « Home Sweet Home Alone » de Disney +, qui a fait ses débuts sur le streamer le mois dernier.