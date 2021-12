La star de « Home Alone » Devin Ratray arrêtée pour violence domestique

Buzz McCallister sera probablement celui qui sera seul à la maison pour Noël cette fois-ci – parce qu’il a été arrêté pour avoir battu sa petite amie … et est déjà sorti de prison.

Étoile de « Seul à la maison » Devin Ratray a été accusé de violence domestique mercredi après s’être rendu aux autorités d’Oklahoma City – ceci après qu’un mandat d’arrêt a été émis contre son arrestation … résultant d’une prétendue altercation avec son ex-ancien il y a 2 semaines.

Ratray a été condamné pour coups et blessures au foyer par strangulation, un crime, ainsi que pour coups et blessures au foyer. Ratray a été libéré sous caution de 25 000 $ dans les 15 minutes après avoir posé pour une photo d’identité.

Comme nous l’avons signalé … la victime présumée a déposé un rapport de police le 10 décembre, affirmant que Buzz était devenu violent avec elle dans une chambre d’hôtel après une soirée en ville. Elle a dit aux flics qu’il l’avait poussée, l’avait frappée au visage et avait pressé ses mains contre sa gorge et sa bouche.

Il y a des détails plus troublants dans l’affidavit de cause probable – obtenu par TMZ – qui dit que Ratray lui aurait dit : « C’est comme ça que tu meurs. Le GF a également déclaré à la police que Ratray était vraiment ivre – en buvant plus d’une douzaine de verres – et s’était ensuite énervé contre elle pour avoir donné gratuitement des photos dédicacées de lui aux fans.

Les flics notent que la victime présumée semble avoir de multiples blessures dues à la poussière, notamment des ecchymoses et des marques sur le visage.

Le représentant de Ratray avait auparavant nié que quoi que ce soit de physique se soit passé entre eux … disant seulement qu’ils s’étaient disputés et avaient rompu.