La star de « Home Town » Erin Napier publie une rare photo de Noël de ses filles

La star de Home Town, Erin Napier, a récemment publié une rare photo de Noël de ses deux filles, et les fans adorent cette adorable photo. Napier a partagé l’image le 27 novembre, révélant ses jeunes enfants se blottissant contre elle sur le canapé, près de leur arbre de Noël. « Le paradis, c’est 2 petites filles blotties contre vous et un feu allumé à Noël », a écrit Napier dans la légende de l’article.

Beaucoup de ses fans et followers ont depuis commenté la publication, avec un écrit: « Assurez-vous d’embrasser cette tête de bébé avant qu’elle n’ait trop de cheveux. Je m’assiérais comme ça avec mes deux filles (je le fais toujours) mais le chauve me manque têtes. » Quelqu’un d’autre a ajouté: « Je donnerais n’importe quoi pour retrouver ces jours !! Mes bébés ont maintenant 22,20,18 ans, donc ils ne vont plus très bien tous les trois se blottir sur les genoux de maman, surtout en même temps! Chéri, chérir, chérir ces jours-ci !! » Enfin, un dernier adepte a commenté : « Sœurs… c’est spécial. C’est peut-être toujours comme ça maintenant, mais avec le temps, ça perdure. Prenez-le de l’aînée de cinq sœurs. »

Napier partage Helen, 3 ans, et le nouveau bébé Mae avec son mari et sa co-vedette de Home Town, Ben. Les Napier ont annoncé pour la première fois la nouvelle de leur grossesse en avril. À l’époque, ils ont parlé à People et ont révélé qu’ils savaient qu’Erin était enceinte depuis septembre. Dimanche, le média a rapporté que le couple avait confirmé que leur nouveau bébé, Mae, était né. « Bien que nous soyons ravis d’avoir une autre fille à aimer, nous sommes plus ravis de voir le lien qu’elle et Helen auront », ont-ils déclaré dans un communiqué. « Ils sont déjà tellement amoureux l’un de l’autre ! »

Dans une précédente interview avec PopCulture, les Napier ont partagé qu’ils se sentaient « un peu plus préparés » pour leur nouveau bébé que leur premier, et ont également révélé comment Helen avait réagi à la nouvelle qu’elle serait une grande sœur. « Helen demande juste tous les jours : « Est-ce que bébé rentre à la maison aujourd’hui ? » et nous devons continuer à dire pas aujourd’hui », a expliqué Erin en mai, Ben ajoutant qu’Helen avait été « vraiment excitée ».

Ben a ensuite partagé une douce histoire d’une interaction qu’il a eue avec Helen, dans laquelle elle posait des questions sur sa nouvelle petite sœur. « L’autre soir, à l’heure du coucher, elle me parlait et m’a dit : ‘Ma sœur rentre-t-elle demain ?’ et j’ai dit : ‘Non, ce n’est pas demain, ce sera dans quelques semaines’ et elle a dit : ‘D’accord, je suis tellement triste qu’elle rentre à la maison' », a-t-il déclaré. « Je pensais que c’était comme ça, ‘Oh, tire, c’est le premier signe de jalousie et de tristesse’ et c’était qu’elle était triste de ne pas encore rentrer à la maison. »