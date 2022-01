La star de « Home Town », Erin Napier, rend un doux hommage à sa fille Helen à l’occasion de son 4e anniversaire

Erin Napier réfléchit à l’état du monde alors qu’elle célèbre le quatrième anniversaire de sa fille Helen et espère une « normalité » dans les jours à venir. La star de Home Town, qui partage également Mae, sa fille de 7 mois, avec son mari Ben, a partagé lundi sur Instagram une photo du gâteau d’anniversaire inspiré de Frozen qu’elle et Helen ont préparé ensemble dans le cadre de sa journée spéciale.

« Aujourd’hui, mon premier bébé a eu 4 ans. Nous avons préparé un gâteau Elsa bleu ensemble, acheté un ballon qui ressemblait à un lama et organisé une petite fête avec ses plats préférés (lo mein et poulet de rue au sésame) et sa famille [sic] », a écrit Erin dans la légende. En regardant le monde pandémique dans lequel ses filles grandissent, Erin a admis qu’elle souhaitait que le monde soit « différent pour elles ».

« Le jour de sa naissance, il y a eu une épidémie de grippe qui était si grave que nous ne pouvions pas quitter la maison ou avoir de la compagnie pendant de nombreuses semaines. Maintenant, elle grandit dans le monde du COVID et c’est très petit », a-t-elle expliqué. « Elle a sa famille et une poignée d’amis et de cousins, toujours dans des interactions prudentes, et j’aimerais que le monde soit différent pour eux. »

La star de HGTV a terminé son message par une prière pour que « la normalité vienne le plus tôt possible pour tous les petits du monde ce soir ». Cette prière a résonné chez de nombreux adeptes de la personnalité de la ville natale, y compris Fixer to Fabulous ‘Jenny Marrs. « Joyeux joyeux anniversaire, ma douce Helen ! Quatre est une année pour l’émerveillement, la joie et toutes les bonnes choses », a-t-elle commenté. « Et, je me joins à votre maman pour prier pour la normalité pour vous et tous nos bébés. »

Ben a également partagé un message à sa fille sur Instagram, en publiant un collage de photos d’Helen de l’année dernière. « Hier soir, nous avons couché notre fille de 3 ans pour la dernière fois. Aujourd’hui, elle en a 4 », a-t-il écrit en légende. « Nous avons parlé de tout ce qu’elle a fait au cours de cette année de sa vie. Elle a fait des choses que je n’ai jamais faites, des choses que je ne ferai jamais et des choses que j’aurais aimé pouvoir faire pour elle. »

« Je suis tellement fier de ma petite danseuse. Joyeux anniversaire, grande sœur », a poursuivi Ben. Erin a ajouté dans les commentaires : « 4 ans à la regarder devenir cette petite femme qui parle déjà comme si elle avait 14 ans, merci d’être son papa ! »