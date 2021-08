La star de “Home Town”, Erin Napier, révèle l’adorable situation de sieste de sa fille Mae

La star de Home Town, Erin Napier, a accueilli son deuxième enfant, sa fille Mae, avec son mari, Ben Napier, en mai. Depuis lors, la personnalité de HGTV a été ouverte sur la vie de mère de deux enfants. Plus récemment, elle est allée sur Instagram pour partager quelques détails sur l’horaire de sommeil de Mae et a demandé si d’autres nouveaux parents pouvaient se rapporter à son énigme actuelle.

Erin a posté une photo sur Instagram d’elle-même berçant Mae dans une écharpe. Son petit dormait profondément, car la star de Home Town a noté que Mae ne peut s’installer pour une sieste que dans cette position exacte. Erin a sous-titré la photo avec: “Quelqu’un d’autre a un bébé qui aime seulement faire la sieste dans un écharpe?” À leur tour, bon nombre de ses abonnés ont répondu avec leurs propres anecdotes et conseils parentaux. Un utilisateur d’Instagram a écrit : “Oui. Je pense que c’est pour qu’ils puissent entendre votre cœur et vous sentir. C’est réconfortant. De plus, vous obtenez des câlins pour bébé.” Un autre a commenté : “Le moyen le plus simple de le faire ! Cependant, tu es magnifique en tant que nouvelle maman !”

Erin et Ben ont accueilli leur deuxième fille en mai. Les deux sont déjà parents d’une fille de 3 ans Helen. Pour annoncer la naissance de Mae, le couple s’est entretenu avec PEOPLE pour partager un aperçu de la façon dont ils ont décidé du nom de leur fille. Ils ont expliqué au point de vente que le nouveau-né portait le nom de la tante Mae d’Erin. Les stars de Home Town ont déclaré à la publication : “Bien que nous soyons ravis d’avoir une autre fille à aimer, nous sommes plus ravis de voir le lien qu’elle et Helen auront. Ils sont déjà tellement amoureux l’un de l’autre!”

Ben et Erin ont révélé qu’ils attendaient leur deuxième enfant un peu plus d’un mois avant la naissance de Mae. Sur Instagram, Erin a expliqué qu’elle et Ben avaient décidé qu’ils voulaient qu’Helen grandisse avec un frère ou une sœur. Elle a écrit: “Maintenant, la plupart d’entre vous savent que dans quelques semaines, nous ajouterons un autre petit visage à nos vidéos personnelles et à nos albums photo. Tout comme Helen, sa petite sœur a facilité la tâche de garder son secret en étant minuscule. même maintenant, et je suis profondément reconnaissant que nous ayons eu près de 8 mois à garder cette nouvelle uniquement pour notre famille et nos amis proches. »

Erin a continué à écrire qu’elle et Ben sont parvenus à leur conclusion après avoir vu son père et son oncle interagir sur la tombe de sa grand-mère. La personnalité de HGTV a poursuivi: “Deux hommes avec de nombreuses différences se sont renforcés. Deux hommes qui la connaissaient mieux que nous. Les frères et sœurs le font, ils connaissent et se souviennent et gardent les histoires d’une famille en vie. Et nous voulions cela pour Hélène.”