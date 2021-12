La star de ‘I May Destroy You’, Aml Ameen, ‘adorerait’ retravailler avec Michaela Coel (exclusif)

Aml Ameen apprécie la réaction à sa nouvelle comédie romantique de vacances Boxing Day. Il reçoit des critiques élogieuses de la part des téléspectateurs. Ce n’est pas le premier projet dans lequel il joue à recevoir des réceptions incroyables. Ameen a joué aux côtés de Michaela Coel dans la série dramatique acclamée par la critique I May Destroy You dans le rôle de Simon. Comme il l’a dit récemment à PopCulture, il n’hésiterait pas à retravailler avec Coel. « Oui, j’adorerais collaborer avec Michaela. Elle a beaucoup de spécificités à son sujet et beaucoup de génie. Je m’entends très bien avec elle. Nous avons eu beaucoup de plaisanteries et de plaisir dans la série, et comme nous pouvons voyez, cela a vraiment eu un impact sur le monde », nous a-t-il déclaré en exclusivité dans une récente interview.

Le créateur britannique profite du succès de son nouveau film Amazon Prime Boxing Day, qui est la première comédie romantique noire britannique. Ameel dit que Coel a établi la norme et qu’il suit et essaie simplement de tracer sa propre voie.

« Son émission était en quelque sorte le précurseur de toutes les différentes choses qui se sont passées le lendemain de Noël où vous avez un film qui est une comédie romantique sur les Noirs britanniques dans leur vie quotidienne », a-t-il déclaré. « Et évidemment, son émission a abordé un sujet plus sérieux. Mais l’une des choses que j’aime aussi, c’est qu’il s’agit des Noirs britanniques dans leur vie quotidienne, ce que nous n’avons jamais vraiment vu à l’échelle internationale auparavant. «

C’est l’un des projets pour lesquels il est le plus aimé. Il fait attention aux rôles qu’il choisit, ayant déjà joué dans des films comme Au-delà des lumières et Le majordome de Lee Daniels. Le thème de ses rôles est qu’il joue des personnages avec profondeur.

« Je suis spécifique et je suis devenu plus spécifique avec l’âge », a-t-il déclaré à propos des rôles qu’il incarne. « On m’a dit très tôt dans l’entreprise que votre pied, vos oui et vos non sont les plus importants que vous puissiez faire en tant qu’acteur. C’est en quelque sorte le seul contrôle que vous avez en tant qu’acteur – ce que vous dites oui et ce que vous dites non. Donc, tout au long de ma carrière, j’ai voulu raconter le spectre de l’expérience humaine. «