La star de ‘iCarly’ Miranda Cosgrove a un trou dans la jambe, et elle ne sait pas comment c’est arrivé là

La star d’iCarly, Miranda Cosgrove, révèle qu’elle a un trou étrange dans la jambe, mais elle ne sait pas vraiment comment elle a gagné la blessure. Cosgrove a partagé qu’elle avait en quelque sorte trouvé le trou aléatoire après qu’elle et son groupe aient été impliqués dans un accident de voiture en 2011 lors d’un récent épisode de Hypochondrioactor, animé par le Dr Priyanka Wali et Sean Hayes..

Elle et son groupe étaient sur la route, se rendant à leur prochain arrêt lorsqu’ils se sont retrouvés dans un grave accident. Cosgrove a subi une fracture de la cheville assez grave qui a en quelque sorte entraîné une étrange blessure par perforation sur sa jambe. L’alun de Drake et Josh dit qu’elle a remarqué le trou à quelques centimètres au-dessus de sa cheville après avoir retiré son plâtre de sa jambe.

« C’était tellement étrange, parce que quand je me suis réveillée, j’avais un plâtre, comme un plâtre souple, puis plus tard je suis retourné et ils l’ont enlevé », a-t-elle déclaré, se souvenant de l’incident cicatriciel. « Et puis c’est à ce moment-là que j’ai remarqué le trou. Et je posais des questions comme : ‘Qu’est-ce que c’est ? Qu’est-ce que c’est ?’ Et puis je me suis dit : ‘Attends, pourquoi y a-t-il un trou dans ma jambe ?’ Alors ils se sont dit : ‘Oh, nous n’avons pas fait ça.' »

Les anciens médecins qu’elle avait consultés étaient incapables de donner une explication derrière le trou mystérieux qu’elle a décrit comme si « quelqu’un avait complètement percé et fait un trou ». Cependant, le Dr Wall a déclaré qu’elle avait une ou deux théories concernant ce qui aurait pu se passer pendant la chirurgie ou le processus de guérison, « mais le fait est que votre chirurgien saurait qu’il a fait cela ». 10 ans plus tard, Cosgrove dit que le trou s’est depuis recouvert.

Cosgrove est récemment revenue sur le devant de la scène, reprenant son rôle de Carly Shay pour le redémarrage iCarly de Paramount +. L’actrice a récemment répondu à quelques questions des fans concernant la rumeur de romance entre Carly et Freddy (Nathan Kress) dans une interview avec Entertainment Tonight. « Je ne pense pas que Carly et Freddie vont prendre une décision ou finir ensemble de sitôt. Mais c’est vraiment très amusant de faire ces histoires où nous pouvons être ensemble … J’aime la relation de Carly et Freddie, et celle de Nathan tellement amusant de travailler avec dans la vraie vie. Nous avons donc passé un très bon moment « , a déclaré Cosgrove, ajoutant: « Ils pourraient être la fin du jeu. Ils pourraient devoir l’être. Tout est possible. C’est toujours aussi amusant de commencer une nouvelle saison aussi parce que Je ne sais même jamais ce que vont être les intrigues. Alors j’attends de découvrir quelles choses folles nous allons faire [next] saison. »