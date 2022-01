La star de ‘Imppractical Jokers’ s’en va au milieu de la séparation d’avec sa femme

Le comédien Joe Gatto quitte le casting de Impractical Jokers, a-t-il annoncé vendredi soir. Il a fait un long post à la Saint-Sylvestre expliquant que son départ de la série a beaucoup à voir avec sa vie de famille. Gatto a déclaré aux fans que lui et sa femme se séparaient et qu’il souhaitait s’éloigner du travail pour se concentrer davantage sur la coparentalité de ses enfants avec elle.

« Désolé d’avance pour la note longue et plus sérieuse que d’habitude ci-dessous, je voulais juste vous faire savoir que je ne serai plus impliqué avec Impractical Jokers », a écrit Gatto à côté d’une photo de lui souriant sur scène. « A côté de mes amis, j’ai consacré une décennie de ma vie à construire cette franchise et je ne pourrais pas être plus fier de ce qui a été accompli. Cependant, en raison de certains problèmes dans ma vie personnelle, je dois m’éloigner. Bessy et moi J’ai décidé de nous séparer à l’amiable, alors maintenant je dois me concentrer sur le fait d’être le meilleur père et coparent pour nos deux enfants incroyables. »

Gatto a ensuite félicité ses amis et ses camarades de casting sur Impractical Jokers et a exprimé sa confiance dans le fait que l’émission TruTV peut continuer sans lui. Il a écrit : « En dehors de ma famille, mes relations avec Murr, Q et Sal ont été les plus importantes de ma vie. Je sais qu’elles continueront à faire rire le monde. Et même si nous sommes tous les quatre ceux que vous voyez, ce spectacle n’est possible que grâce au travail acharné des talentueux membres de l’équipe qui travaillent dans les coulisses. Je suis très reconnaissant d’avoir travaillé avec chacun d’entre eux. «

« À tous les fans incroyables, merci de m’avoir permis de vous faire rire avec Jokers », a poursuivi Gatto. Il a remercié les fans pour les opportunités que la série lui offrait et a conclu: « Alors que je travaille sur les défis auxquels je suis confronté, j’espère et je suis ravi de créer de nouvelles façons de vous divertir. »

Les coéquipiers de Gatto ont partagé leur propre déclaration peu de temps après, écrivant: « Salut tout le monde, alors nous y sommes … Après toutes ces années ensemble, nous n’avons jamais imaginé faire des Jokers impraticables sans Joe. Bien que nous soyons attristés de le voir partir, nous voulons continuez à faire rire les gens, continuez à travailler dans nos relations avec les membres de notre équipe que nous considérons comme de la famille. Avec le soutien de nos fans, nous recommencerons à créer un nouveau chapitre de Impractical Jokers en janvier. «

Il n’y a aucune indication sur ce que Gatto a prévu pour la suite, mais il a une formation en sketchs comiques et en improvisation ainsi qu’une réputation de farces et de collaborations avec des célébrités. Quoi qu’il arrive ensuite, il semble que Gatto prendra d’abord un certain temps loin des yeux du public.