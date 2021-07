La star de ‘Jerry Maguire’ Jonathan Lipnicki refait surface en faisant une action incroyablement bonne

La star de Jerry Maguire, Jonathan Lipnicki, a été aperçue à Hollywood cette semaine. Cette fois, il a été surpris en train d’être un bon samaritain. Lipnicki, qui est connu pour ses compétences de combat MMA, aidait à escorter un groupe de juifs orthodoxes au temple contre les attaques antisémites.

Il a été rejoint par son collègue acteur et artiste martial Remi Franklin alors que les deux étaient prêts à aider les gens de la région à se rendre et à revenir du service du temple en toute sécurité. Malheureusement, ce n’est pas la première fois que le duo doit aider à repousser des attaques antisémites. Les combattants d’arts martiaux ont également été pris dans une situation similaire en mai après qu’un groupe d’hommes pro-palestiniens a été vu harceler et attaquer des Juifs à l’extérieur de Sushi Fumi à Los Angeles.

Des antisémites ont attaqué Sushi Fumi à La Cienega ce soir, passant en voiture et criant prétendument « F les Juifs ! », agitant des drapeaux palestiniens, lançant des bouteilles, attaquant un client juif… et certains clients ont riposté. pic.twitter.com/Jmc3qrIaOX – Tabby Refael (@RefaelTabby) 19 mai 2021

L’augmentation des attaques antisémites aux États-Unis survient après que l’escalade de la politique entre Israël et la Palestine aurait conduit Lipnicki à rejoindre Franklin dans le cadre d’un groupe de volontaires MMA visant à aider à protéger les personnes. “Beaucoup de gens ont vraiment peur”, a-t-il déclaré au Los Angeles Times. « C’est une période effrayante pour la communauté juive. Après l’incident de mai, Franklin s’est rendu sur Instagram où il a offert ses services à toute personne de la communauté juive en quête de protection. “Si quelqu’un dans la communauté juive du grand LA s’inquiète de marcher jusqu’à Shul ou à la maison … je marcherai avec vous”, a-t-il écrit dans le message. “Demandez simplement”, a-t-il écrit. “Je m’en fiche de la jour, heure ou heure… Puisque personne n’interviendra… Je le ferai, mes amis le feront et votre communauté le fera.

“C’est le jiu-jitsu, c’est la boxe, ce sont les arts martiaux mixtes, et ce sont des gens qui sont juste amis avec eux et qui veulent faire quelque chose”, a déclaré Franklin, décrivant le groupe d’assistants. “Nous avons des femmes qui sont d’anciennes danseuses et gymnastes qui marchent avec les gens parce que cela met les femmes plus à l’aise.”