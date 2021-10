Pauly « DJ Pauly D » DelVecchio a-t-il enfin trouvé l’amour ? La star de Jersey Shore a rencontré sa petite amie Nikki Hall lors du tournage de la première saison de l’émission de rencontres MTV Double Shot at Love en 2019, et bien qu’ils ne se soient pas connectés avant la saison 2, ils sont toujours aussi forts. DelVecchio et Hall essaient actuellement de trouver l’amour pour Vinny Guadagnino, un ancien de Jersy Shore, dans la saison 3 de Double Shot of Love, et DelVecchio a expliqué à PEOPLE que le couple est « la preuve vivante » que les gens peuvent réellement trouver l’amour dans les émissions de rencontres.

« Nikki et moi, nous avons en fait traversé ce processus », a déclaré DelVecchio. « Donc, vous pouvez nous voir prendre la main de ce gamin et lui expliquer le processus de rendez-vous, et ce que c’est réellement. Et twitt, ça devient fou. Vraiment fou! » Cette folie comprend la mise en quarantaine ensemble pendant la pandémie de coronavirus et la participation à la dernière saison des vacances en famille dérivées de Jersey Shore.

« La pandémie nous a donné une chance de nous concentrer sur notre relation », a expliqué DelVecchio. « Et nous avons pu filmer aussi. C’est cool de l’amener avec elle parce qu’elle est aussi amie avec ma famille de Jersey Shore maintenant, et leur famille. Donc ça a été génial. C’était un bon moment, et nous prenons juste jour après jour. Nous sommes heureux.

Cette mentalité future pour leur relation est conforme à une interview que DelVecchio a donnée à Page Six en août, impliquant que les choses devenaient plus sérieuses avec Hall et que des fiançailles pourraient être à l’horizon. Le DJ a déclaré qu’ils « appréciaient la compagnie de l’autre en ce moment », mais que les choses devenaient définitivement plus sérieuses. « Qui sait ce que l’avenir nous réserve ? » dit DelVecchio. « Nous le prenons au jour le jour. Nous n’avons rien de figé et nous apprécions vraiment la compagnie de l’autre en ce moment. »