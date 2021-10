La star de ‘Jersey Shore’ Jenni ‘JWoww’ Farley Nails ‘Schitt’s Creek’ Costume d’Halloween avec la famille

La star de Jersey Shore, Jenni « JWoww » Farley, a tout fait pour Halloween cette année, modelant le costume parfait aux côtés de son fiancé Zack Carpinello et de ses deux enfants, Meilani, 7 ans, et Greyson, 5 ans. L’adorable famille a décidé de se déguiser en une autre famille glamour : les roses de l’émission télévisée Schitt’s Creek, acclamée par la critique.

Farley s’est déguisé en Moira de Catherine O’Hara et Carpinello en Johnny d’Eugene Levy, tandis que Meilani et Greyson se sont déguisés en Alexis d’Annie Murphy et David de Dan Levy. Farley a partagé les photos sur Instagram, et les gens jaillissaient des adorables photos dans sa section de commentaires. « Omggg Greyson l’a tué », a commenté l’amie et ancienne co-star de Farley, Nicole « Snooki » Polizzi, et Deena Cortese a écrit: « EW David! Lolll j’adore ça !! »

Farley partage ses deux enfants avec son ex-mari Roger Matthews, et elle a déclaré à HollywoodLife.com en juin que l’équipe de production de Jersey Shore lui a permis d’être une mère célibataire et de travailler en même temps, en particulier pendant la pandémie. « La production a été vraiment géniale », a-t-elle expliqué. « Je n’aime pas dire que COVID était une bonne chose qui m’arrive, car c’est évidemment une terrible pandémie, mais, heureusement, cela a permis à ma fille d’être virtuelle à l’école, ce qui nous a permis de voyager aux Poconos [this season]. Je pense qu’un gros problème pour Nicole et moi, c’est que lorsque nos enfants sont à l’école, nous ne pouvons pas vraiment partir. Alors j’essaie juste d’aller de l’avant maintenant – j’envoie mes horaires d’école [ahead of time], parce que je veux que mes enfants soient là. »

Farley et Carpinello se sont fiancés plus tôt cette année. Farley a révélé la nouvelle sur Instagram en partageant une photo du moment où Carpinello a posé la question. Selon la star de télé-réalité, le couple s’est fiancé le 27 février lors d’une excursion à l’Empire State Building à New York. Selon Us Weekly, le couple a commencé à se fréquenter en mars 2019. Ils se sont séparés plus tard cette année-là en octobre après la diffusion d’un épisode de Jersey Shore Family Vacation dans lequel Carpinello pouvait être vu en train de draguer la co-star de Farley, Angelina Pivarnick. . Farley et Carpinello se sont réunis peu de temps après leur séparation et ont annoncé en décembre 2019 qu’ils étaient ensemble depuis.