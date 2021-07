La star de ‘Jolt’, Kate Beckinsale, taquine la scène de combat de la NSFW dans un thriller d’action

Kate Beckinsale n’est pas étrangère au genre thriller d’action.

Plus tôt dans sa carrière, elle a joué dans la franchise de films “Underworld” en tant que guerrière vampire et maintenant elle revient dans “Jolt” en tant que femme gérant un trouble de rage rare avec un appareil à décharge électrique jusqu’à ce qu’un homme dont elle tombe amoureuse soit assassiné.

La femme de 47 ans a déclaré à Fox News lors de la promotion du film sur une scène de combat de la NFSW qui était une toute nouvelle entreprise pour elle.

“Il y a une scène où je me bats contre trois hommes en même temps et l’un d’eux avait des piercings. Et donc j’ai dû retirer un piercing au mamelon et tirer une main vers le bas du pantalon et retirer un piercing secret. Donc j’ai définitivement jamais fait ça avant”, a taquiné Beckinsale.

KATE BECKINSALE DIT QU’ELLE N’A JAMAIS VRAIMENT ÉTÉ À UN RENDEZ-VOUS

“C’était définitivement nouveau”, a-t-elle plaisanté.

Beckinsale a également expliqué à quel point elle aimait jouer un anti-héros “imparfait” et “impertinence”.

Kate Beckinsale dans ‘Jolt.’ (Simon Varsano)

“L’une des choses que j’ai aimées à ce sujet [film] et ce que je trouve inhabituel, c’est que [the character] est très imparfaite”, a expliqué Beckinsale. “Elle n’est pas un super-héros. Elle n’a pas de pouvoirs magiques ou quoi que ce soit. Et elle a du mal à faire face à beaucoup de choses qui irritent la plupart des femmes, mais juste dans une sorte de niveau turbo. Alors j’adore ça. Et elle est un peu impertinente.”

La star de “Widow” a admis qu’elle était également attirée par le film parce qu’il avait un “élément comique vraiment fort”

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

“Je veux dire, les choses changent de semaine en semaine, mais je pense que pour moi, c’est l’une des choses que je trouve sous-représentée… pour les femmes d’avoir un personnage principal qui est bada – mais ce n’est pas ce genre de robot parfait une femme qui est juste géniale et tue tout le monde en vue et qui est totalement invulnérable”, a-t-elle songé.

“Je pense que le fait qu’elle soit ce genre de bordel chaud d’un humain qui est dans le monde réel qui traite avec des hommes, [who are] se répandant dans le métro ou en train de crier, elle a tout ça en cours ainsi qu’une sorte d’intrigue principale.”

CLIQUEZ ICI POUR TÉLÉCHARGER L’APPLICATION FOX NEWS

“Jolt” est disponible en streaming sur Amazon Prime Video.

Ashley Dvorkin de FOX a contribué à ce rapport.