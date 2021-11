La production en tournée de Beauty and the Beast au Royaume-Uni et en Irlande aura besoin d’une nouvelle bête après que la star Emmanuel Kojo a été retirée de la tournée après qu’une enquête interne a révélé des allégations selon lesquelles Kojo aurait fait des commentaires inappropriés à une femme membre de l’équipe. Kojo a été suspendu en octobre après que Disney Theatrical Productions a annoncé l’enquête. L’agence de Kojo, United Agents, s’est également séparée de l’acteur en raison de la controverse.

Le 11 novembre, Disney a déclaré à The Stage, qui couvre le théâtre britannique, que Kojo ne travaillait plus sur la production mais n’a fait aucun autre commentaire. Lorsque Kojo a été suspendu à la mi-octobre, Disney a déclaré à The Stage : « Nous sommes au courant d’une plainte, que nous prenons très au sérieux, et une enquête approfondie est en cours. L’employé en question a été suspendu jusqu’à ce que le problème soit résolu. » Alyn Hawke, qui a repris le rôle en octobre, jouera le rôle de la Bête pour le reste de la tournée.

Bien que Disney n’ait pas partagé plus de détails sur les allégations contre Kojo, des sources ont déclaré au Sun en octobre que les membres de l’équipage avaient menacé de partir si Kojo n’était pas licencié. « Les femmes pensent que son comportement est inacceptable », a déclaré la source. « Il a été affirmé qu’il était sur le côté de la scène et a fait un commentaire à une femme de l’équipe sur la façon dont elle le regardait. Elle était très mal à l’aise et le commentaire a été entendu. »

Hawke a confirmé le 5 novembre qu’il jouerait la Bête pour le reste de la tournée. « Pour ceux qui ont posé la question, je peux confirmer que je jouerai à Beast pour le reste de notre course à Édimbourg », a-t-il écrit sur Instagram à l’époque. Dimanche, il a marqué sa 50e performance en tant que personnage. Kojo n’a pas commenté publiquement l’enquête.

Ce n’était pas la première controverse pour la production en tournée, qui a commencé en septembre et devrait se poursuivre l’année prochaine. En avril, le réalisateur Rob Roth a démissionné après qu’un e-mail qu’il a envoyé soutenant le producteur controversé Scott Rudin ait été divulgué au public, avait rapporté The Stage à l’époque. Dans l’e-mail, Roth a déclaré que Rudin méritait « un Tony honoraire pour avoir en quelque sorte fait arrêter cette horrible femme », ajoutant: « Que Dieu vous bénisse Scott pour votre service au théâtre américain ». L’acteur auquel Roth faisait référence était Karen Olivo, qui a quitté le Moulin Rouge de Broadway ! pour protester contre Rudin, le méga-producteur accusé de comportement abusif par d’anciens employés. Après la fuite de l’e-mail, Roth a confirmé son authenticité et a quitté la production de La Belle et la Bête. Il a été remplacé par Matt West, qui fait également office de chorégraphe.

L’arrêt de la production de La Belle et la Bête à Édimbourg se terminera le 27 novembre et commencera ensuite à Cardiff du 9 décembre au 15 janvier. Des séjours à Sunderland, Birmingham et Manchester ont également été programmés. Courtney Stapleton, qui a joué dans les productions britanniques de Mamma Mia! et Dear Evan Hansen, joue Belle sur la tournée.