La star de la F1 Lando Norris « secouée » après le vol d’une montre de 40 000 £ à Wembley

Le pilote de Formule 1 Lando Norris a été « secoué » après avoir été agressé à l’extérieur de Wembley à la suite de la défaite finale de l’Angleterre en fusillade contre l’Italie dimanche soir.

Il y avait des scènes chaotiques et choquantes dans le stade alors que de grands groupes de fans sans billet, estimés à environ 2 500, ont réussi à échapper à la sécurité et à se frayer un chemin à Wembley avant le coup d’envoi.

Un grand nombre de supporters ont vu leurs sièges légitimes occupés par ces soi-disant fans, même le fils du manager italien Roberto Mancini a été contraint de regarder depuis les marches de Wembley lorsque son siège a été volé.



Il y avait même un certain nombre de fans VIP qui ont été touchés par le pandémonium, avec l’as de F1 Norris pris dans les scènes dramatiques après la fin du match alors qu’il cherchait à quitter la zone.

Selon The Sun, le jeune homme de 21 ans a été pris en embuscade par un groupe de personnes alors qu’il montait dans sa supercar McLaren GT pour rentrer chez lui, un homme l’attrapant tandis qu’un autre arrachait sa montre Richard Mille de 40 000 £.

L’équipe de Norris, McLaren, a confirmé l’incident lundi soir dans une brève déclaration, déclarant: ” McLaren Racing peut confirmer que Lando Norris a été impliqué dans un incident, après le match final de l’Euro 2020 à Wembley, au cours duquel la montre qu’il portait était pris.

«Heureusement, Lando n’a pas été blessé, mais il est naturellement secoué.

« L’équipe soutient Lando et nous sommes sûrs que les fans de course se joindront à nous pour lui souhaiter le meilleur pour le Grand Prix de Grande-Bretagne ce week-end.

“Comme il s’agit maintenant d’une affaire de police, nous ne pouvons pas commenter davantage.”

Un témoin oculaire a déclaré au Sun: «Lando a été détenu et un autre voleur a retiré sa montre en une fraction de seconde. Lando avait l’air assez secoué. La sécurité avait été un cauchemar toute la nuit.

Les scènes terribles à Wembley avant, pendant et après le match ont suscité d’énormes questions sur le manque de présence policière lors de la finale, tandis que le carnage a gravement nui à la candidature conjointe du Royaume-Uni et de l’Irlande pour accueillir la Coupe du monde 2030.

