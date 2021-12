La star de la «famille moderne» aux côtés de policiers offre des jambons de Noël à la mémoire du défunt père

La star de Modern Family Eric Stonestreet, aux côtés des policiers de Kansas City, a offert 600 jambons de Noël aux familles, à la mémoire du défunt père de l’acteur. Fox 4 rapporte que Stonestreet, originaire de Kansas City, a révélé pour la première fois le plan généreux dans une publication Instagram, qui comprenait une photo de la star debout avec des flics locaux et d’autres aides impliquées. Dans la légende du post, Stonestreet a expliqué qu’il avait été inspiré à donner après la mort de son père. « Comme certains d’entre vous le savent, mon père Vince est décédé le 17 novembre », a-t-il commencé. « L’une des nombreuses choses cool et généreuses qu’il aimait faire était de donner au hasard un jambon aux gens pendant la saison des vacances. »

Stonestreet a poursuivi en partageant : « J’ai contacté [Farmland foods] pour voir s’ils nous donneraient un accord sur, ou égaleraient un achat de jambons. Leur réponse était; non mais et si on vous offrait 600 jambons !? Oui, SIX CENT !!! Alors aujourd’hui, avec [Kansas City Police, the Police Athletic League,] et Leavenworth PD, notre famille a pu offrir 600 jambons à des personnes bien à Leavenworth Kansas (où se trouvait l’entreprise de mon père) et à Kansas City, Kansas (où il a vécu toute sa vie). Merci [Farmland] pour nous avoir aidés à honorer notre père en cette période des Fêtes. Nous savons qu’il a eu un bon rire et un bon sourire à cause des réactions des gens lorsqu’on lui a donné un jambon au hasard. »

De nombreux fans et followers de Stonestreet ont depuis commenté son message, une personne écrivant : « C’est génial Eric & RIP à ton père qui te regarde avec une si grande admiration. Joyeuses Fêtes ! » Quelqu’un d’autre a ajouté: « Merci d’avoir partagé cette BONNE NOUVELLE aujourd’hui qu’il y a de nombreuses personnes gentilles et généreuses dans ce monde prêtes à faire des actes gentils et généreux pendant les vacances. Que les vacances de Noël soient une bénédiction pour vous et votre famille! ALLEZ CHEFS !! » Un autre utilisateur a commenté: « C’est génial Eric !! Je vous souhaite un très joyeux Noël de Lee’s Summit, Missouri. Je suis vraiment désolé d’apprendre le décès de votre père. »

Sur sa page Facebook, le service de police de Kansas City a remercié Stonestreet de leur avoir permis de participer à l’événement de don. « Nous tenons à remercier la famille Stonestreet de nous avoir invités ce matin pour aider à perpétuer l’héritage de gentillesse, de générosité et de bonté à l’ancienne du Midwest illustré par Vince Stonestreet », a écrit le département. Le KSPD a également repartagé la photo que Stonestreet a incluse dans son message initial.