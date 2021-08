La star de la «famille moderne» se fiance à un amour de longue date

in

Eric Stonestreet célèbre ses fiançailles avec sa fiancée Lindsay Schweitzer après avoir posé la question à son amour de longue date. L’acteur de Modern Family, 49 ans, a annoncé l’heureuse nouvelle dimanche de sa manière comique typique, plaisantant qu’après plus de cinq ans de fréquentation avec l’infirmière pédiatrique, sa réponse à sa question sur le mariage était un peu plus hollywoodienne qu’un simple oui.

“Elle a dit : ‘Elle demanderait à son peuple d’appeler mon peuple'”, a écrit Stonestreet en légende d’un trio de photos montrant la superbe bague de fiançailles en diamant de Schweitzer. Alors que la future mariée souriait pour les trois plans, Stonestreet a montré ses talents de comédien, faisant des visages allant de nerveux à absolument fou. L’acteur lauréat d’un Emmy et sa future épouse se sont rencontrés pour la première fois en 2016 lors du week-end caritatif Big Slick à Kansas City et ont commencé à sortir ensemble en 2017.

La grande nouvelle de Stonestreet a été accueillie avec enthousiasme par nombre de ses amis célèbres, dont Gwyneth Paltrow, qui a commenté sur Instagram : “YAY !!! Nous sommes tellement heureux pour vous.” Angela Kinsey a répondu avec un emoji de cœur, “Awwww félicitations !!!” tandis que Zachary Levi a ajouté: “Félicitations duuuuuuuuuuude !!!” Le magnat du maquillage Bobbi Brown a ajouté: “Tellement génial. Je serai là pour préparer la mariée. Et le marié”, tandis que Bethenny Frankel a simplement écrit: “OUI”.

Stonestreet adore troller avec amour Schweitzer sur Instagram, écrivant à côté d’une photo de sa petite amie de l’époque et d’un chien en mai : “Regardez comme il est mignon, je veux dire qu’elle est.” Dans une autre vidéo de juillet, il prétend avoir du mal à focaliser l’appareil photo sur son téléphone pour prendre une photo d’elle alors qu’elle attend maladroitement la prise de vue. “Ne vieillit jamais (pour moi.)”, a-t-il écrit en légende.

En 2017, Stonestreet a parlé de Schweitzer à Ellen DeGeneres lors d’une apparition dans son talk-show. “Votre petite amie est adorable – je l’ai rencontrée dans les coulisses”, a déclaré DeGeneres. « C’est une infirmière. C’est une bonne chose pour toi, parce que tu es hypocondriaque.

“Je suis aussi un gros bébé. Elle me calme – elle me calme les nerfs. Je suis une personne très nerveuse. Tu peux le dire, non ?” Stonestreet a admis, criant en plaisantant à une femme dans le public: “Qu’est-ce que vous regardez, madame? Ma petite amie infirmière s’occupera de vous.” Il avait déjà dit à DeGeneres en 2016 avant de sortir avec Schweitzer qu’il utilisait Bumble pour essayer de trouver une connexion, disant à l’époque que juste parce qu’il était à la télévision, il “ne devrait pas être exclu de participer à ce qui se passe dans le monde. “