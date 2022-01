La star de la Juventus Federico Chiesa absente pour le reste de la saison avec une déchirure du LCA

L’ailier de la Juventus Federico Chiesa a été remplacé lors de la victoire 4-3 à l’extérieur dimanche à Rome. L’international italien a commencé à rencontrer des difficultés dans son mouvement autour de la marque des 25 minutes et a finalement quitté le terrain 7 minutes plus tard. C’est désormais officiel que le jeune attaquant s’est déchiré le LCA, et fait face à plusieurs mois d’absence.

Federico Chiesa déchire le LCA

Chiesa va manquer le reste de la saison

Federico Chiesa a été remplacé par Dejan Kulusevski lors du choc de la Juventus en Serie A avec la Roma. L’ailier est maintenant connu pour avoir déchiré son ligament croisé antérieur (LCA) et nécessitera une intervention chirurgicale, selon un communiqué de la Juventus.

Chiesa a été aperçu en train de quitter le Stadio Olympico de l’AS Roma sur une voiturette de golf car l’Italien ne pouvait pas marcher. Une récupération du LCA devrait prendre de six à neuf mois, ce qui signifie que l’ailier ne reviendra plus pour la Juventus cette saison.

Cela signifie également qu’il manquera le barrage crucial de l’Italie contre le Portugal, un coup dur pour les Azzurri, qui se sont fortement appuyés sur les performances de haut niveau de Chiesa pour remporter l’Euro 2020. Si l’Italie se qualifie sans sa contribution, Chiesa en aura probablement assez. temps de retrouver sa forme avant la Coupe du monde en novembre 2022.

La blessure de Chiesa a été l’un des nombreux événements de la passionnante victoire 4-3 de la Juventus à Rome. Les géants italiens étaient menés 3-1 face à Jose Mourinho mais ont marqué 3 buts en 7 minutes pour combler le déficit. Le résultat place le club turinois en cinquième position, à trois points de l’Atalanta en quatrième et à onze de l’Inter Milan qui est en tête du classement. La neuvième défaite de la Roma lors de la saison de Serie A les fait glisser à la septième place.

La Juventus peut-elle signer un remplaçant ?

La blessure de Chiesa survient à un moment où les équipes peuvent effectuer des transferts. La fenêtre de transfert de janvier signifie que la Juventus pourrait chercher un remplaçant à court terme pour couvrir son rôle. Les prochains jours indiqueront comment ils aborderont la situation.

La Juventus a récemment été liée à divers joueurs tels que Mauro Icardi et Dusan Vlahovic, mais aucun progrès officiel n’a été réalisé.

Le club italien a connu une saison de Serie A difficile après le départ de Cristiano Ronaldo cet été. La dernière campagne était la première fois en près de 10 ans que la Juventus n’était pas sacrée championne d’Italie. La résurgence d’équipes telles que l’AC Milan, l’Inter Milan et Napoli a mis fin à la domination des Noirs et Blancs. Chiesa était l’un des joueurs vedettes de l’équipe après le départ de Ronaldo, soulignant davantage l’impact de la blessure. Son remplaçant, Kulusevski, n’a pas été en grande forme et devra s’améliorer s’il reproduit l’impact de Chiesa.

Federico Chiesa a été aperçu en train de quitter l’hôpital avec des béquilles lundi matin, s’arrêtant avec des fans pour prendre des photos. On pouvait entendre les fans soutenir Chiesa en criant « Forza Federico !

