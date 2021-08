La star de la K-Pop dans un état stable après une tentative de suicide signalée, supprime les médias sociaux

L’ancien membre de l’AOA, Kwon Mina, serait dans un état stable après avoir été transporté d’urgence à l’hôpital après avoir été découvert inconscient à la maison. Selon NME, l’ancienne pop star a peut-être tenté de se suicider, mais aucune confirmation n’a été publiée officiellement.

Kwon aurait été retrouvée dans un état de “saignement excessif” et aurait subi une intervention chirurgicale d’urgence, bien que ses blessures ne mettent pas sa vie en danger. Un ami a découvert son corps après avoir rendu visite à la pop star parce qu’il n’avait pas pu entrer en contact avec elle.

L’ancien membre de l’AOA, Kwon Mina, aurait été retrouvé inconscient chez lui par une connaissance https://t.co/5GTvljCXBE – NME (@NME) 29 juillet 2021

NME ajoute que l’ancienne membre de l’AOA a eu une bataille contre la maladie mentale et des abus présumés pendant son séjour dans le groupe de pop star. Kwon a quitté le groupe en 2019 après l’avoir rejoint en 2012 sous contrat avec l’agence FNC Entertainment. Elle a ensuite publié une série de messages sur Instagram alléguant que l’ancien membre du groupe Shin Jimin l’avait intimidé pendant leur mandat avec le groupe. Les messages maintenant supprimés de Kwon ont également laissé entendre que l’intimidation était sa principale raison de quitter le groupe. Shin Jimin s’est ensuite excusé sans reconnaître les allégations spécifiques.

Elle a également fait face à des problèmes de santé avant son récent incident, ayant été hospitalisée en août 2020 après avoir publié des images de blessures au poignet et incité son agence à appeler la police. Ses problèmes récents pourraient être liés à la situation de Kwon Mina avec son petit-ami, Yoo Jun Young, qui s’est excusé auprès de son ex-petite amie et de l’ancienne pop star pour les avoir guidés et infidèles.

L’ex-petit ami de l’ancien membre de l’AOA, Mina, dit qu’il a triché par curiosité et parle de sa relationhttps://t.co/dfwoZazRTv pic.twitter.com/uC9fwbsL4R – allkpop (@alkpop) 31 juillet 2021

À la suite du récent séjour à l’hôpital, l’ancienne pop star a fermé sa page Instagram et a également écrit une note manuscrite s’excusant de ne pas avoir quitté les médias sociaux plus tôt comme elle l’avait promis. “Je suis vraiment désolé d’avoir montré des actions de ne pas assumer la responsabilité de mes paroles … Je n’arrêtais pas de dire que je quitterais Instagram et que je prendrais le temps de réfléchir … Je devais à nouveau vous gêner. J’ai beaucoup réfléchi. . Mais il y a eu tellement d’incidents tels que l’incident avec Yoo et Shin Jimin pour me faire taire”, a-t-elle écrit.

Kwon a également un lien avec une autre figure tragique de la K-Pop, alimentant ses problèmes de santé mentale. Le suicide de Sulli, de son vrai nom Choi Jin-ri, en 2019 a clairement marqué l’industrie. Dans un article d’août, avant son hospitalisation, Kwon a posté une photo avec la légende : “Jinri-ya, tu me manques.”

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez êtes en crise, veuillez appeler la National Suicide Prevention Lifeline au 1-800-273-TALK (8255) ou contactez la Crisis Text Line en envoyant TALK au 741-741.