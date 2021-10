La star de la K-pop Giselle d’Aespa s’excuse pour la synchronisation labiale du N-Word

Crédit photo : aespa

Giselle du groupe K-pop Aespa a présenté des excuses pour la synchronisation labiale d’une insulte raciale.

Un clip de trois membres du groupe, Giselle, Karina et Ningning, a fait surface ce week-end, provoquant la polémique. Les trois filles chantent et dansent sur « Love Galore » de SZA en fond sonore. Le clip provient d’un tournage en coulisses de Savage, le premier EP d’aespa, sorti le 5 octobre.

Dans le clip, Giselle se penche vers la caméra pour synchroniser le n-mot pendant que les trois femmes dansent. SM Entertainment a depuis supprimé la vidéo originale, mais le clip a été largement diffusé sur les réseaux sociaux comme TikTok et Twitter. Le nom de Giselle a fait le tour de Twitter au cours du week-end, de nombreux fans demandant que la situation soit réglée.

Giselle a publié une déclaration via le compte Twitter officiel d’aespa le 25 octobre. «Je voudrais m’excuser d’avoir prononcé le mot erroné des paroles de la chanson que je jouais sur place. Je n’avais aucune intention de le faire dans un quelconque but et je me suis emporté quand l’une des chansons de mes artistes préférés a été jouée et je m’en excuse sincèrement. Je continuerai d’apprendre à être plus conscient de mes actions », a déclaré le chanteur.

Les excuses de Giselle pour la vidéo surviennent après que le groupe a connu un énorme succès commercial pour son album.

Il a ouvert à la deuxième place du palmarès des meilleures ventes d’albums de Billboard, se vendant à 17 500 exemplaires selon MRC Data. En apparaissant dans le palmarès des meilleures ventes d’albums, Aespa devient le quatrième groupe féminin K-pop avec cette distinction. Blackpink, Twice et Itzy sont les trois autres actes à réussir l’exploit.

Blackpink reste le groupe asiatique entièrement féminin le plus réussi aux États-Unis. Leur premier album ‘The Album’ a dominé les charts, et avant cela, leur EP Kill This Love a atteint la 10ème place. Blackpink reste le seul groupe de filles K-pop à s’être classé deux fois dans le top 10 des ventes d’albums – pour l’instant. Pour Aespa, Savage a fait ses débuts à la 20e place du Billboard 200, qui combine ventes et activités de streaming.