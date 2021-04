La star de la liste de lecture extraordinaire de Zoey présente un épisode de flashback “ super mignon ” dans la saison 2

La relation d’Emily et David cette saison a montré que chaque couple a ses hauts et ses bas. Avec Emily souffrant de dépression post-partum, cela a mis à rude épreuve leur relation, même si elle a continué à soutenir David, ne voulant pas être un fardeau. Ils essaient définitivement de faire en sorte que tout fonctionne, pour eux-mêmes et pour leur fils Miles. L’épisode de flashback ayant lieu sept ans avant les événements actuels, les fans auront probablement l’occasion de voir davantage ce qu’Emily et David ont vécu ensemble avant le début des événements de la liste de lecture extraordinaire de Zoey et, espérons-le, créer un pont émotionnel entre hier et aujourd’hui.