La star de la lutte Daffney Unger est décédée des suites d’une blessure par balle apparente à la poitrine

Ancienne star de la lutte Daffney Unger est mort d’une apparente blessure par balle à la poitrine… selon un rapport de police obtenu par TMZ.

Comme nous l’avons signalé, Daffney a été retrouvée morte jeudi après être apparue sur son IG Live la nuit précédente dans ce qui semblait être un état suicidaire, déclarant … « Vous ne comprenez pas que je suis tout seul ? Vous ne comprenez pas ça ? ” Et puis elle a dit: “Rappelez-vous, mon cerveau va à Boston”

La police s’est rendue jeudi au domicile d’Unger à Norcross, en Géorgie, pour un contrôle de bien-être. Selon le rapport de police, ils ont été accueillis par la mère de Daffney, Jean. Ils ont frappé à la porte mais il n’y a pas eu de réponse, alors ils sont partis sans essayer d’entrer.

Ils revinrent une seconde fois quelques heures plus tard, et cette fois ils virent la voiture de Daffney garée près de l’appartement. Un homme de maintenance a donné une clé aux flics mais cela n’a pas déverrouillé le pêne dormant. Alors, les pompiers ont été appelés et ils ont forcé la porte et ont trouvé le corps de Daffney sur son lit… une blessure par balle à la poitrine et une arme à portée de main.

Le médecin légiste n’a pas encore déterminé la cause officielle et le mode de décès.

Daffney luttait contre des problèmes de santé mentale pendant des semaines auparavant sa mort et avait exhorté d’autres personnes qui se trouvaient dans la même situation à obtenir de l’aide.

Le joueur de 46 ans a lutté dans la WCW et la Total Nonstop Action Wrestling.