La star de la MLB, Mookie Betts, épouse un GF de longue date en Californie, les Dodgers y assistent

superstar de la MLB Mookie Betts est officiellement un homme marié – le frappeur des Dodgers s’est marié avec sa petite amie de longue date, Brianna Hammonds, lors d’un mariage au bord de l’océan en Californie mercredi … et TMZ Sports a les photos!!!

La cérémonie à Rancho Palos Verdes avait l’air incroyable – avec Betts, 29 ans, portant un costume vert et Brianna dans une superbe robe blanche.

directeur des Dodgers de Betts, Dave Roberts, et ses coéquipiers Justin Turner, Chris Taylor, Joe Kelly, Kenley Jansen et d’autres sont venus pour le moment monumental … ainsi que le rappeur nelly et vainqueur Heisman Eddie George.

La réception a ressemblé à une explosion – avec tous les joueurs et leurs WAG qui ont fait la fête toute la nuit.

Taylor avait également plus à célébrer – il vient de signer un accord de 60 millions de dollars sur 4 ans cette semaine !!

Comme nous l’avons signalé précédemment, Betts et Hammonds se sont fiancés en janvier 2021 après 15 ans de fréquentation. Ils ont une petite fille, Kylee, ensemble.

En attente de votre autorisation pour charger le média Instagram.

Betts — un double champion des World Series — avait déjà deux bagues… et maintenant il doit faire quelques réarrangements pour le numéro trois !!

Félicitations au couple marié !!