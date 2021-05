La star de la musique au lycée Joshua Bassett partage son secret pour recréer l’emblématique “ Pari dessus ” de Zac Efron pour la série

Des spoilers mineurs sont à venir pour la première de la saison 2 de High School Musical: The Musical: The Series.

Si la danse solo «Bet On It» de Zac Efron sur un terrain de golf dans High School Musical 2 ne vit pas dans votre tête sans loyer, avez-vous même grandi à l’âge d’or de Disney Channel? Près de 15 ans plus tard, le moment emblématique a été mémorisé, donné de toutes les manières. Et dans la première saison de vendredi de High School Musical: The Musical: The Series, Joshua Bassett a fait un rappel majeur du numéro.