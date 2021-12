La star de la NBA Michael Jordan va lancer la nouvelle plateforme de NFT appelée HEIR

Pour Angel Di Matteo @shadowargel

En tant que tel, HEIR servira d’espace dans lequel les athlètes et les fans pourront avoir un contact plus étroit, à travers lequel les NFT et les jetons sociaux seront échangés. Le service fonctionnera sur Solana et sera lancé en 2022.

Michael Jordan, l’une des légendes les plus connues au sein de la NBA juste après sa carrière avec les Chicago Bulls, a annoncé son intention de lancer une plateforme d’application pour les fans de sport, qui serait basée sur la technologie Blockchain et fonctionnerait sur le réseau Solana.

Michael Jordan va lancer la plateforme de NFT

A ce titre, la plateforme en question s’appelle HEIR, qui vise à créer un espace permettant aux athlètes professionnels d’avoir un espace pour contacter leurs followers. Ce service fonctionnera avec son propre jeton, également appelé HEIR, qui fonctionnera sur le réseau Solana, ainsi que des objets de collection numériques sous la forme de NFT afin que les fans puissent avoir des produits exclusifs liés à leurs athlètes préférés, accédant ainsi à des avantages exclusifs et à d’autres Propriétés.

À ce titre, HEIR Inc. a été fondée par Michael et son fils, Jeffrey Jordan, qui a déjà levé environ 10 millions de dollars lors d’un premier tour de table. La proposition de l’entreprise est de lancer « des marques grand public profondément ancrées dans la culture à travers les nouvelles technologies et le secteur du divertissement ».

En plus du père et du fils, les dirigeants de HEIR comprendront également Jeron Smith, ancien directeur de Nike, et Daniel George, consultant en marketing. Bien qu’il n’y ait pas encore de date précise, le lancement de la plateforme est prévu pour l’année prochaine 2022.

Sur la collecte de fonds En ce qui concerne la collecte de fonds pour HEIR, cela a été fait par le biais d’un cycle de financement au cours duquel un total de 10 millions de dollars US a été collecté. Bien que Thrive Capital soit l’entité qui s’est démarquée dans cette campagne, elle a également eu la participation de Solana Ventures ; Alexis Ohanian, cofondateur de Reddit et fondateur de Seven Seven Six ; Lonzo Ball, joueur actuel des Bulls ; et le vice-président exécutif des New York Knicks, William Wesley.

En tant que tel, ce qui a fait ressortir HEIR dans la collection, c’est le fait qu’il était répertorié comme une proposition dans laquelle les fans peuvent interagir avec les athlètes grâce à l’utilisation de jetons sociaux et d’objets de collection numériques, un mouvement qui attire de nombreuses personnalités publiques et entreprises réputées. dans l’espace technologique Blockchain.

Personnalités publiques et NFT

Au sein de l’espace NFT, de nombreux services dans le secteur du sport se distinguent, parmi lesquels la plate-forme Rally avec des athlètes tels que Kayvon Thibodeaux et Jaylen Clark lançant leurs propres jetons ces derniers temps.

Mais au-delà des sportifs, le secteur a également attiré d’autres personnalités intéressantes. Aujourd’hui encore, l’épouse de l’ancien président américain Donald Trump, Melania Trump, qui a lancé sa première œuvre d’art numérique sous la forme d’un NFT via le réseau Solana.

Ces derniers temps également, des entreprises telles qu’Adidas, Nike, Pepsi, Ubisoft et bien d’autres ont fait leur incursion dans l’espace NFT.

