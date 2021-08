La star de la NBA Stephen Curry entre dans le monde NFT

Chaque jour, de plus en plus de personnes rejoignent l’espace NFT. En fait, la star des Golden State Warriors, Stephen Curry, a dépensé 180 000 $ pour une pièce de la collection Bored Ape Yacht Club (BAYC).

Plus précisément, Stephen Curry, triple champion de la NBA et double MVP, a fait un investissement important dans le Bored Ape Yacht Club (BAYC), pour un total de 55 ETH, soit environ 180 000 $.

Bref, Bored Ape du basketteur de 33 ans fait partie des 10 000 singes qui composent le projet. Les NFT agissent également en tant que membres d’un club sur invitation uniquement et d’un tableau d’affichage graffiti réservé aux membres. Les propriétaires ont des droits commerciaux sur leurs TVN.

Fait amusant, Stephen Curry change sa photo de profil Twitter en un singe ennuyé. Le profil comprend désormais “BAYC”.

Page de profil de Stephen Curry. Source : Twitter

NFT de Stephen Curry

Ainsi, Bored Ape de Stephen Curry fait partie des 10 000 NFT de la collection du Club. Ainsi, Stephen accède à un Club réservé aux membres.

En particulier, Bored Ape de Stephen Curry a une fourrure bleue, des yeux de zombie et porte un costume en tweed. Soit dit en passant, les deux derniers sont des attributs particulièrement rares, car seuls 3% des singes ont des yeux de zombie et 1% des singes portent des costumes en tweed.

Singe ennuyé par Stephen Curry. Source : Bored Ape Yacht Club

Bored Ape Yacht Club (BAYC)

« Le Bored Ape Yacht Club est une collection de 10 000 NFT Bored Ape uniques, qui fonctionne comme une carte de membre du Yacht Club. Et, il vous donne accès à des avantages exclusifs aux membres, le premier étant l’accès à LA SALLE DE BAIN. »

A noter que le Bored Ape Yacht Club a utilisé une partie de ses revenus de ventes sur le marché NFT pour faire des dons à des associations caritatives. Il a fait un don de 850 000 $ à une association caritative orang-outan. De plus, il a fait des dons à d’autres organisations de protection des animaux.

Augmentation de la demande pour Bored Ape

En fait, selon OpenSea, la plate-forme sur laquelle les BAYC sont vendus, les prix de Bored Ape ont grimpé en flèche le mois dernier. Le prix minimum actuel, le moins cher actuellement proposé, est de 25 ETH. Bien qu’il ne semble pas y avoir de singe ennuyé à vendre en dessous de 44,9 ETH. Il y a eu beaucoup de ventes après l’achat de Stephen Curry.

Plus important encore, chaque singe ennuyé est unique et est généré par programme à partir de plus de 170 traits possibles. Cela inclut l’expression, les chapeaux, les vêtements et plus encore.

Collection NFT Golden State Warriors

En avril, l’équipe NBA de Curry, les Golden State Warriors, est devenue la première grande équipe sportive professionnelle à vendre ses jetons non consommables (NFT).

La série NFT a couvert des vidéos numériques des bagues de championnat emblématiques de l’équipe tout au long de l’histoire de la franchise.

À cet égard, Brandon Schneider, directeur des revenus de Warriors, a déclaré : « Nous considérons les NFT et la numérisation de notre entreprise comme un pilier pour engager nos fans dans le monde entier. En tant qu’organisation, nous évaluons constamment les moyens d’être créatifs et d’innover. Le lancement de cette collection spéciale NFT est la dernière évolution pour nous dans cet espace. “

Enfin, avec Stephen Curry entrant dans l’espace NFT, est-ce que plus de joueurs de la NBA, ou leurs fans, suivront-ils ? Laissez votre avis dans la zone de commentaire.

Je dis au revoir avec cette phrase de Sun Tzu : « Il ne faut jamais attaquer par colère et dans la précipitation. Il est conseillé de prendre le temps de planifier et de coordonner le plan.

