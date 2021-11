La star de la NFL, Aaron Rodgers, approuve le Bitcoin

La superstar de la NFL, Aaron Rodgers, a offert un soutien retentissant au bitcoin lundi, tweetant que « Je crois en Bitcoin et l’avenir est prometteur ».

Le quarterback de longue date des Green Bay Packers et triple MVP a révélé qu’il travaillait avec l’application Cash de Square pour recevoir pour la première fois un montant non divulgué de son salaire en bitcoins. La star des Giants de New York, le porteur de ballon Saquon Barkley, a déclaré en juillet qu’il recevrait tout son argent de parrainage futur en bitcoin, tandis que plusieurs autres joueurs de la NFL ont également déclaré qu’ils recevraient une partie de leur salaire en crypto-monnaie. Rodgers a signé un contrat de quatre ans d’une valeur de 134 millions de dollars avec les Packers en 2018. Rodgers a également déclaré qu’il donnait un million de dollars à ses fans qui soumettent leurs cashtags sur Twitter et suivent l’application Cash de Square. Dans la vidéo accompagnant son tweet, dans laquelle Rodgers est habillé en John Wick, il dit à ses fans que « nous pouvons aller sur la lune ensemble ».

Je crois en Bitcoin et l’avenir est prometteur. C’est pourquoi je fais équipe avec Cash App pour prendre une partie de mon salaire en bitcoin aujourd’hui. Pour rendre Bitcoin plus accessible à mes fans, je donne également un total de 1 million de dollars en btc maintenant. Déposez votre $ cashtag avec #PaidInBitcoin et suivez @CashApp pic.twitter.com/mstV7eal04 – Aaron Rodgers (@AaronRodgers12) 1er novembre 2021

MISE À JOUR (1 novembre, 22:04 UTC):Ajout de détails sur les autres joueurs de la NFL dans le premier point.