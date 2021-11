La star de la NFL Henry Ruggs III embauche l’avocat de la défense David Chesnoff

Henri Ruggs III, un receveur vedette des Raiders de Las Vegas, fait face à des accusations criminelles pour une collision qui a fait une personne morte au petit matin de mardi.

Selon le département de la police métropolitaine de Las Vegas, l’accident s’est produit vers 3h30 du matin et les premiers intervenants étaient sur les lieux à 3h39 du matin en réponse à une collision près de l’intersection de South Rainbow Boulevard et de South Spring Valley Parkway dans le sud-ouest. partie de la ville du péché. L’incident impliquait une Chevrolet Corvette et une Toyota Rav4, a ajouté la police.

« Le personnel des pompiers est intervenu et a localisé une victime décédée à l’intérieur de la Toyota », a déclaré la LVMPD dans une série de tweets constituant son communiqué de presse initial. « L’enquête préliminaire indique que l’avant de la Chevrolet est entré en collision avec l’arrière de la Toyota. »

Selon les forces de l’ordre, le choix du premier tour de 2020 « est resté sur les lieux et a montré des signes d’affaiblissement ».

Ruggs a été transporté dans un hôpital voisin pour des blessures ne mettant pas sa vie en danger et « sera inculpé de conduite avec facultés affaiblies entraînant la mort », a déclaré la LVMPD.

La star de la NFL a déjà obtenu une représentation en la matière.

« Au nom de notre client Henry Ruggs III, nous menons notre propre enquête au moment de la rédaction de cet article et demandons à chacun de réserver son jugement jusqu’à ce que tous les faits soient rassemblés », a déclaré les avocats. David Chesnoff et Richard Schonfeld a déclaré dans un communiqué obtenu par le Las Vegas Review-Journal. Chesnoff, un avocat de la défense pénale de premier plan auprès de nombreuses célébrités au fil des ans, faisait récemment partie de l’équipe juridique qui représentait l’héritier immobilier de New York. Robert Durst au procès en Californie pour le meurtre de style exécution de 2000 Susan Berman. Durst a été reconnu coupable et condamné à la prison à vie.

En vertu de la loi de l’État de Silver, une conduite en état d’ébriété qui entraîne des lésions corporelles importantes ou la mort est considérée comme un crime de niveau « B », le deuxième crime le plus grave au Nevada.

S’il était reconnu coupable d’une telle accusation, Ruggs serait probablement puni d’une peine d’emprisonnement dans le système pénitentiaire de l’État du Nevada pour une durée minimale de deux ans, avec une peine maximale de 20 ans. De telles condamnations sont également assorties d’amendes minimales.

Notamment, un DUI causant des lésions corporelles graves ou la mort est une infraction non probatoire, ce qui signifie que les personnes reconnues coupables du crime doivent purger leur peine derrière les barreaux.

Journaliste KVVU, filiale locale de Fox Hector Mejia offert une couverture sur les lieux de l’accident tout au long de la journée du mardi :

Un crash enflammé arrête Rainbow entre Flamingo et Tropicana. Une voiture carbonisée se trouve sur NB Rainbow à Spring Valley Pkwy. Travailler pour des informations confirmées sur les blessures. @ 8NewsNow pic.twitter.com/WDVgckBhir – Hector Mejia (@hectormejianews) 2 novembre 2021

Rainbow est toujours fermé dans les deux sens tandis que les enquêteurs mortels ont un meilleur aperçu à la lumière du jour. En attendant que @LVMPD publie des informations sur les blessures ou les décès. @8NewsNow https://t.co/cS6w8Rrvb5 pic.twitter.com/SsO85v66VM – Hector Mejia (@hectormejianews) 2 novembre 2021

Aucune information n’a été divulguée sur la personne décédée au moment de la rédaction de cet article.

Les Raiders ont publié une brève déclaration concernant l’incident :

Les Raiders sont au courant d’un accident impliquant Henry Ruggs III survenu ce matin à Las Vegas. Nous sommes dévastés par la perte de la vie et nos pensées et nos prières vont à la famille de la victime. Nous sommes en train de recueillir des informations et n’aurons pas d’autres commentaires pour le moment.

Ruggs a été sélectionné 12e au classement général l’année dernière. Le receveur large et rapide a déjà joué pendant trois ans dans le cadre du légendaire programme de football de l’Université de l’Alabama. Ruggs a marqué en moyenne deux touchés par saison au cours de sa brève carrière professionnelle.

