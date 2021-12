La star de la NFL Ryan Kelly et sa femme Emma pleurent la perte « insupportable » d’une petite fille

joueur des Colts d’Indianapolis Ryan Kelly et femme Emma Kelly rendent hommage à leur fille, Marie Catherine.

Le 19 décembre, Emma s’est rendue sur Instagram pour partager la perte déchirante de leur petite fille, après 19 semaines de grossesse. « Il n’y a pas de moyen facile pour nous de dire ce que nous sommes sur le point de dire … mais nous avons perdu notre adorable bébé, Mary Katherine Kelly, alias Mary Kate, cette semaine », a-t-elle écrit en partie. « J’en étais à 19 semaines, à 1 semaine de la mi-parcours. Les femmes ont 1% de chances de perdre leur bébé à ce stade, et pourtant, d’une manière ou d’une autre, nous y sommes. »

Emma, ​​​​qui a annoncé sa grossesse à Halloween, a ensuite remercié l’une de ses infirmières « anges » pour son soutien.

« La douleur et le brisement sont tellement insupportables pour Ryan et je ne sais même pas par où commencer », a-t-elle poursuivi. « J’ai appris que son petit cœur s’était arrêté pour des raisons inconnues mercredi après-midi après s’être précipitée à l’hôpital après avoir découvert un petit saignement. Après avoir appris qu’elle n’était plus avec nous, on m’a dit qu’il n’y avait pas d’autre choix que d’accoucher notre bébé ensuite. Ryan et moi avons passé près de 48 heures à l’hôpital. J’ai travaillé 24 heures avec elle avant qu’elle ne fasse son entrée le 17 décembre.