La star de la NFL Tom Brady veut une partie de son salaire en Solana, Ethereum ou Bitcoin

Dogecoin, Musk et 60 millions de dollars de mousse NFT : pourquoi Ruffer a vendu 1 milliard de dollars en Bitcoin

Ruffer Investment Company Limited a investi environ 600 millions de dollars dans Bitcoin (BTC) en novembre 2020, mais a vendu son exposition en avril, alors que la crypto était encore en train de pomper et que son prix fluctuait entre 50 000 $ et 65 000 $, profitant de plus d’un milliard de dollars en environ cinq mois. Selon l’examen de fin d’année de Ruffer pour les 12 mois se terminant le 30 juin, […]

