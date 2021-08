La star de la partie II, Millicent Simmonds, s’exprime sur les spéculations entourant le troisième film

A Quiet Place: Part II La star Millicent Simmonds a parlé des spéculations entourant les projets d’un troisième film de la série. Le nouveau film est sorti en salles plus tôt cette année et les fans se sont rapidement interrogés sur les chances d’un autre. En mai, la star de la série Emily Blunt a déclaré que John Krasinski, son mari dans la vie réelle qui a écrit le réalisateur et co-vedette dans les deux premiers films, a une idée pour un éventuel troisième film Quiet Place. Maintenant, leur fille à l’écran, Simmonds, 18 ans, a expliqué comment

“Je suis définitivement optimiste et j’attends avec impatience une trilogie potentielle parce que je suis curieux de savoir ce qui va se passer pour la famille”, a déclaré Simmonds à Us Weekly en exclusivité. “Mais si je suis honnête, je n’ai personnellement aucune idée de ce qui se passera le troisième. Je ne sais pas s’ils se concentreront ou non sur le voyage d’une autre famille ou le voyage d’une autre communauté, s’il se déroulera à une autre époque et de l’espace. Il y a tellement d’opportunités, il y a tellement de scénarios potentiels sur lesquels ils pourraient se concentrer, mais je n’ai aucune information à ce sujet pour le moment. “

Ne fais pas de bruit. #AQuietPlace Part II est désormais diffusé exclusivement sur #ParamountPlus. pic.twitter.com/IANhoif2Xr – Paramount+ (@paramountplus) 6 août 2021

Dans les films Quiet Place, Simmonds incarne Regan, fille de Blunt et Krasinski. L’un des aspects uniques des films est que Regan est sourde et que le silence est souvent utilisé pour mieux capturer son point de vue, car elle et sa famille se cachent des créatures extraterrestres vicieuses qui ont une audition hypersensible. Récemment, Pop Culture.com s’est entretenu avec les monteurs sonores du film, Erik Aadahl et Ethan Van der Ryn, qui ont tous deux travaillé sur A Quiet Place Parts I et II.

“Il y a beaucoup de silence dans le film et le seul vrai silence dans le film est lorsque Regan … a son implant cochléaire désactivé”, a expliqué Aadahl à propos de leur approche consistant à utiliser le silence comme moyen d’aider le public à mieux comprendre le point de vue de Reagan. avec précision. “C’est beaucoup de nuances différentes de silence jusqu’au pur silence numérique.” A Quiet Place Part II est disponible sur pack combo 4K Ultra HD, Blu-ray et DVD. Il est également disponible en streaming sur Paramount+ pour les abonnés du nouveau service de streaming, qui offre un abonnement d’essai gratuit aux nouveaux membres.

