La star de la playlist extraordinaire de Zoey, Jane Levy, appelle NBC pour l’annulation de l’émission

La saison 2 de Zoey’s comprenait de nombreux scénarios différents, comme celui centré sur l’égalité sur le lieu de travail et, bien sûr, il y avait le triangle amoureux en cours entre Zoey, Max (Skylar Astin) et Simon (John Clarence Stewart). La saison comprenait également une chanson originale (qui aurait probablement été la première d’une longue série si la série avait été renouvelée) et même un épisode de flashback. La série a également présenté un certain nombre de performances musicales plus importantes tout au long de la saison.

Avoir Jane Levy dans le rôle de Zoey Clarke dans une nouvelle saison de Zoey’s Extraordinary Playlist serait un rêve devenu réalité mais, pendant que vous attendez de voir si cela se produit réellement, vous pouvez diffuser les deux saisons de l’émission sur Peacock.