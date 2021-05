La star de la Premier League Andros Townsend explique pourquoi il “ veut que VAR disparaisse ” la saison prochaine alors que l’ailier de Crystal Palace insiste sur le fait que “ ce n’est pas du football ”

Andros Townsend dit qu’il veut que VAR soit mis au rebut la saison prochaine.

La technologie a été à l’honneur pour les mauvaises raisons depuis sa création en Premier League il y a deux ans.

Townsend n’est pas un fan de VAR, qui a été introduit en Premier League au début de la saison 2019/20

Et Townsend en a assez de voir les joueurs célébrer leurs buts, pour les voir exclus par VAR quelques instants plus tard.

Mais surtout, il est frustré et vidé pour les fans de football.

“Pour moi, il y a eu de nombreuses erreurs tout au long de la saison”, a déclaré l’ailier de Crystal Palace lors du talkSPORT Breakfast de mercredi.

«Mais même la finale de la FA Cup, ce but de Chelsea [when Ben Chilwell’s last-minute equaliser – actually a Wes Morgan own goal – was disallowed to deny the Blues extra-time and hand the cup to Leicester] même si c’était la bonne décision, je ne veux pas voir ça.

«Je ne veux pas voir les joueurs et les fans célébrer à la 90e minute, puis deux minutes plus tard, le but est annulé.

«Ce n’est pas du football. Le football est une question de passion brute. Vous voulez voir les joueurs célébrer librement et ne pas penser: «ne célébrons pas trop à cause du VAR».

“Alors oui, non seulement pour les erreurs, mais pour ces raisons, je veux que ça disparaisse.”

Plus tôt ce mois-ci, Michail Antonio de West Ham a admis qu’il avait atténué ses célébrations de peur que le VAR exclue un but.

Il a déclaré: «J’ai eu quelques buts refusés par VAR. J’ai pensé: «Je ne veux pas être là en train de danser et le but est refusé».

«J’ai atténué mes célébrations. Quelques fois, j’ai été sur le point d’en faire un et j’ai eu un handball ou autre… VAR l’a tué.