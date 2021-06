La mort de Nacho Laun n’est malheureusement que la dernière d’une série de décès proches de sa famille et de la série. Sa mère Emilce est décédée en avril dernier et Alma Wahlberg, la matriarche du clan Wahlberg et elle-même fréquemment présente sur les Wahlburgers, est décédée plus tôt cette année. Maintenant, Laun les a rejoints et ses proches pleurent sa disparition. Son avocat, James Neymar, a contacté People pour honorer son ami. Voici une partie de sa déclaration…