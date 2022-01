La star de la réunion de famille confirme le mariage et la séparation subséquente

Teen Mom: Family Reunion a été créée mardi soir. L’émission a réuni des membres de la distribution de Teen Mom OG et Teen Mom 2 pour un voyage qu’ils n’oublieront probablement jamais. Au cours de l’épisode, Ashley Jones de Teen Mom 2 a partagé une révélation surprenante sur sa relation avec Bar Smith. Elle a dit à Cheyenne Floyd de Teen Mom OG que le couple s’était marié des mois auparavant. Cependant, elle a également partagé qu’il y avait des problèmes au paradis, car les deux se sont séparés plus tard.

Lorsque Jones et Smith sont arrivés à la résidence pour la retraite, les autres ont remarqué qu’elle ne portait pas sa bague de fiançailles. Elle a également fait référence à Smith, avec qui elle partage sa fille Holly, comme son « partenaire » au lieu de son fiancé. Floyd a ensuite pris Jones à part pour qu’ils puissent parler de la situation en privé. À ce stade, Jones a déclaré qu’elle et Smith s’étaient mariés environ six mois auparavant. Mais, a-t-elle ajouté, « Nous sommes mariés, mais pas ensemble. »

Jones a déclaré qu’elle espérait que cette retraite aiderait le couple à résoudre leurs problèmes. La star de télé-réalité a déclaré qu’elle ne voulait pas en arriver au point où ils discuteraient du « mot d » alias divorce, mais que les choses devaient changer dans leur relation. À son tour, Floyd lui a offert quelques conseils. Êtes-vous le seul ? alun a dit que si Jones ne se sent pas épanouie dans sa relation avec Smith, alors il est juste qu’elle se donne la priorité.

Environ un mois avant la première de Teen Mom: Family Reunion, la rumeur disait que Jones et Smith s’étaient mariés. Monsters and Critics a rapporté que la mère de Jones, Tea, avait laissé un commentaire sur l’une des photos de sa fille qui disait : « Euh, elle voulait dire son mari parce qu’Ashley est mariée à Bar dans la vraie vie. J’étais là, je sais. » La mère de Smith, Shen, a également abordé la nouvelle en écrivant : « Bar est son mari, alors respectez-le. [laughing emoji] et ma belle-fille la dit en bas dans la section des coupons [heart eyes emoji]. »

Le commentaire de Shen faisait référence à un problème entre Jones et l’ancienne star de Teen Mom 2, Jenelle Evans. Evans a affirmé que son offre d’apparaître dans Teen Mom: Family Reunion avait été annulée parce que son mari, David Eason, voulait l’accompagner. Elle a ensuite distingué Smith, contestant le fait qu’il ait été invité mais pas son mari. Jones a abordé la question sur les réseaux sociaux en écrivant que Smith, qu’elle appelait son « mari », avait été invité « parce que les gens le voulaient vraiment là-bas ». La star de Teen Mom 2 a ensuite offert à ses fans un code de réduction pour sa marque Aries Beauty Studio qui disait « uninvitedjenelle ».