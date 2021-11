La star de la saison 3 de ‘Dickinson’, Jane Krakowski, révèle qui est l’enfant préféré de Mme Dickinson (exclusif)

La saison 3 de Dickinson est enfin arrivée sur Apple TV+, et l’actrice Jane Krakowski, qui incarne la matriarche de la famille, Mme Dickinson, a récemment révélé qui, selon elle, serait l’enfant préféré de son personnage. Les trois enfants Dickinson sont Austin (Adrian Enscoe), Emily (Hailee Steinfeld) et Lavinia (Anna Baryshnikov). En parlant avec PopCulture.com, Krakowski a ri à l’idée de devoir choisir un enfant Dickinson « préféré », mais a ensuite offert un aperçu de la façon dont son personnage pense et a fait une estimation.

« Je pense que dans l’écriture, je pense qu’elle donne toujours une pause à Austin. Je pense qu’elle laisse toujours Austin un peu décroché », a déclaré Krakowski, ce qui implique que l’aîné des enfants Dickinson, et fils unique, a tendance à avoir plus de favoritisme de la part de sa mère bien-aimée. L’actrice a ensuite partagé comment elle voit la relation « Je veux dire, évidemment, dans la saison 1, elle était la plus confuse et déconcertée par Emily. Mais je pense qu’au fur et à mesure que la série progresse, je pense qu’elle grandit vers une relation où – et je peut-être y a-t-il joué plus que dans la vraie vie – mais là où elle admire Emily et souhaite en quelque sorte qu’elle ait l’opportunité dans sa vie d’avoir cette liberté et cette indépendance. »

Elle a poursuivi: « Je pense que c’était définitivement un sous-texte que j’ai utilisé pour la saison trois, qu’elle aime vraiment qu’Emily ait eu cette opportunité. Et je pense que dans une scène, elle verbalise qu’elle ne veut plus qu’Emily soit qui elle voulait qu’elle soit être. Elle veut qu’Emily soit sa propre personne. Mais je pense que c’est quelque chose qu’une femme traite à ce moment-là où elle voit le monde changer. Et je pense que Mme Dickinson se battait contre ça complètement et contre le mur avec ça, mais puis s’est rendu compte: « Oh, attendez, ce serait peut-être bien pour les femmes d’avoir ces avances et de pouvoir avoir plus à dire. » Et je pense que c’était certainement un sous-texte que j’utilisais pour Mme Dickinson au fil des saisons. »

Krakowski a ensuite félicité Baryshnikov, qui incarne le plus jeune enfant de Dickinson, « pour avoir joué sa Lavinia comme « charmante et adorable ». J’ai adoré faire mes scènes avec elle. Et je pense que Mme Dickinson a une place spéciale dans son cœur pour ce personnage, pour Lavinia, comme je pense que nous le faisons tous vraiment. Qu’est-ce qu’il n’y a pas à aimer chez Lavinia ? »

Poursuivant pour partager ce qu’elle ressent à propos de la saison 3 de Dickinson, Krakowski a déclaré: « Je pense que je suis reconnaissant que nous ayons pu faire la saison trois sous les contraintes COVID que nous traversions dans la vie. Je pense que c’est une belle Le spectacle qu’Alena Smith avait dans son cerveau merveilleusement artistique, nous avons fait ce spectacle. Et maintenant j’espère vraiment, parce que c’est sur une plateforme de streaming, de plus en plus de gens le trouvent au fil du temps. »

La saison 3 de Dickinson a fait ses débuts le vendredi 5 novembre exclusivement sur Apple TV+, et sera suivie d’un nouvel épisode par semaine tous les vendredis jusqu’à la finale de la série le 24 décembre 2021. Obtenez votre offre d’essai gratuit sur Apple TV+ ici !