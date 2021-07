La star de la série télévisée Obi-Wan Kenobi décrit avoir vu Dark Vador et Jedi sur le plateau, et je suis tellement jaloux

Le sentiment que j’ai sur le plateau est le suivant : chaque membre de l’équipe, vous les regardez dans les yeux, et c’est comme si un enfant disait : « J’ai grandi en regardant Star Wars ». Comme, c’est mon rêve d’être ici, de voir l’un des personnages de Star Wars, ou le personnage de Dark Vador ou l’un des Jedi se promener. Peu importe leur âge, ce sont les gars qui me maquillent et tout, et les gens qui font les costumes, et tous les décorateurs. Il y a ce sentiment d’héritage, et c’est comme si tout le monde parlait d’histoire et pourquoi ils se sentent si bénis d’être ici. Et donc il y a cette histoire, il y a ce genre d’esprit partagé et cette passion de pourquoi nous voulions venir à Hollywood, et le tissu conjonctif est tous ces personnages de Star Wars. J’avais l’habitude de porter ces costumes d’Halloween. J’avais un Dark Vador et un Luke Skywalker. Tout a été assemblé avec du ruban adhésif après un certain temps. Et le fait que je sois sur le plateau et qu’ils me mettent un costume de Star Wars ? Viens mec. C’est comme, pince-toi, non ?